40 años de folclor convertidos en un Cumbion de Oro

Un grupo sólido, que no solo se mueve al son de flauta de millo, la gaita, tambores y maracas, sino a aquello que conduce a las acciones propias de una familia.

Así lo viven hoy las 57 parejas que conforman esta cumbiamba y de las que Marriaga solo solicita un requisito: la pasión.

El monumento de la Cumbia que fue inaugurado en marzo de 2017 en el sector de Siete Bocas ubicado en el barrio Recreo se ha convertido en el corazón de la agrupación. Allí se ha congregado una multiplicidad de personas para izar la bandera que cada año se ondea como significado a la fiesta.

Sus vecinos son fieles admiradores y agradecidos de ser la cuna del Cumbión de Oro y a su vez arropar el ritmo que el año pasado fue declarado patrimonio cultural de la nación.

Una familia perdura y es así como dos personas han estado desde su inicio siguiendo los pasos y sosteniendo la vela que en ellas no se ha derretido. Este es el fiel reflejo de Cira Pantoja, esposa de Marriaga, quien se dejó enamorar de cada uno de los pilares de este proyecto.

“A mí me fascina, soy muy entusiasta, yo no me canso. Cuando oigo un tambor se me eriza la piel bastante. Uno ni siente el sol de tanto que le apasiona”.