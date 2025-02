Más de 9400 kilómetros separan al municipio de Jardín, Antoquia (donde se ubica el resguardo indígena Karmata Rúa de la comunidad Embera Chamí), de la ciudad de Berlín en Alemania. Pero al cine poco y nada le importan las distancias.

Ejemplo de ello es la cineasta Irati Dojura Landa Yagarí, perteneciente a esta comunidad, que con persistencia representará al país en el Festival de Cine de Berlín, el primer gran certamen del 2025.

Pero no solo su participación en este festival de clase A es un hito para el país al convertirse en la primera mujer indígena de Colombia en participar como directora, sino que lo hace resignificando las historias de su comunidad poniendo la mirada en las mujeres.

Así llega con Akababuru: expresión de asombro, cortometraje seleccionado en Generation Kplus, en el que busca darle un giro a la interpretación patriarcal de un personaje mitológico.

Su protagonista es Kari, una niña embera con miedo a reír, quien tras conocer el mito de Kiraparamia entiende que la risa puede hacerla libre.

“Como originaria en territorio siempre me ha llamado mucho la atención eso que llamamos Realismo Mágico, pero me llamaba mucho más la atención desde lo que se ve desde adentro, lo que es vivir en un territorio donde se habla de Kiraparamia”.

Irati Dojura, Irati Dojura/Cortesía

Kiraparamia, explica a EL HERALDO la cineasta, puede tener muchas traducciones. “Kira, por ejemplo, viene de Kiradar, que significa rostro, y Para puede llegar a ser verde y azul. Entonces, si buscamos como una traducción más literal, podría ser como la mujer de la cara verde”.

Este relato llegó a ella cuando tenía unos 7 años, mientras estudiaba en el colegio de su territorio, Karmata Rúa, y allí los del grado 11 hicieron una interpretación teatral del mito de Kiraparamia.

“Yo veo esa obra y me impacta mucho, porque era una chica que empieza a correr como despavorida llorando detrás del esposo. Eso provoca mucha risa y me llama mucho la atención. Yo le pregunto a mi madre qué era esa obra y me dice que es Kiraparamia, una mujer que fue castigada por reírse de su marido. Eso me hace eco y años después empiezo a aterrizar y a pensar ¿por qué la risa fue un castigo?”.

Una obra de persistencia

Así, gracias a su tenacidad y persistencia nace la idea de contar a su comunidad en el cine. Los inicios de este cortometraje se remontan a su época de universidad. “Fue mi proyecto de grado, yo estudié Comunicación Audiovisual y Multimedia en la Universidad de Antioquia y entrando pandemia, desde ese momento a mí ya me estaba picando el gusanito de querer graduarme con algo que haya escrito yo”.

Y así empezó todo ese proceso de ensamble del cortometraje universitario, aun cuando todo el equipo de producción fuesen compañeros y compañeras del pregrado, entre ellas la productora Laura Giraldo, quien no quería quedarse corta, pues esta película incluye, además de la acción real, parte en animación. Además de la complejidad de estar hablada, mayormente, en lengua nativa.

“Yo hice el proceso de la escritura paralelo a una bitácora de dibujos porque me costó llegar a la palabra escrita, le tenía mucho miedo. Entonces yo empiezo a dibujar a los personajes, empiezo a dibujar a Kiraparamia, a los niños y a través de la pintura es que pude llegar a las letras”.

Dos años después de empezar esta idea se gana un incentivo del Fondo Desarrollo Cinematográfico (FDC), apoyada por su profesor Juan Pablo Tamayo, quien produjo películas como Los colores de la montaña, y durante los primeros 6 meses del 2023 se hizo la preproducción.

Irati Dojura, Irati Dojura/Cortesía

“Yo retorno a mi territorio y en esos primeros seis meses empezamos con un acompañamiento del taller de actores a trabajar con todas las niñas y los niños de mi territorio entre los 8 o 10 años haciendo juegos, talleres, pintura, tratando de identificar también quienes podrían actuar. Quería que la actuación se valorara”.

Y aunque ya estaba en marcha el proyecto, junto con la productora se seguían presentando a fondos internacionales para conseguir el resto de la financiación, pero los “No” siempre aparecían hasta que lo fueron logrando con tenacidad y pasión.

“Hubo un apoyo inminente de parte de mi territorio, por el simple hecho de dejarme grabar. También de Andes y Jardín Antioquia, que nos apoyaron dándonos día a día desayunos, dulces, refrigerios”.

Y así, con las uñas llegaron al Festival de Cine de San Sebastián en España, por haber sido ganadoras del FDC, para ya empezar a visualizar lo que querían y vieron que el primer gran festival que abría convocatorias era Berlín y, nuevamente, haciendo magia consiguieron el dinero para presentarse. Sin ninguna expectativa. Pero el mundo les reconoció lo que han hecho y sí, estarán este año en Berlín.

Ahora, su aventura continúa para estar allí presenciando este martes cuando se estrene por primera vez ante el público este cortometraje. En total serán cinco funciones que tendrá esta historia en Berlín hasta el domingo 23 de febrero, con tres de ellas totalmente vendidas.