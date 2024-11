El primer paso ya está dado. ‘La Suprema’, la película nacional postulada por la Academia Colombiana de Cine para representar al país en la edición 97 de los Premios Óscar, fue oficializada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, quien da los galardones, para ser elegible.

La película del director Felipe Holguín, coescrita por el barranquillero Andy Sierra, fue elegida por la Academia junto a otras 84 cintas de distintos países y regiones que fueron nominadas para participar en la categoría de Mejor película internacional.

Para los Óscar, un largometraje internacional se define como una película de duración completa (más de 40 minutos) producida fuera de los Estados Unidos, con una pista de diálogo predominantemente (más del 50%) en un idioma distinto del inglés.

Los miembros de la Academia de todas las ramas están invitados a participar en la ronda preliminar de votación y deben cumplir con un requisito mínimo de visualización para ser elegibles para votar en esta categoría.

La lista preliminar de 15 películas se anunciará el martes 17 de diciembre de 2024. Este momento será el segundo peldaño que deberá superar esta cinta. Mientras que el 17 de enero de 2025, un mes después, se conocerán las 5 nominadas.

Otras listas de elegibles

La Academia también anunció las películas elegibles para consideración en las categorías de Largometraje Animado, Largometraje Documental.

31 películas son elegibles para consideración en la categoría de Largometraje Animado para los 97° Premios Óscar.

“Algunas de estas películas aún no han tenido su estreno calificativo requerido y deberán cumplir con este requisito, además de ajustarse a todas las demás reglas de calificación de la categoría para avanzar en el proceso de votación”, indicó la Academia.

Para determinar las cinco nominaciones, los miembros de la Rama de Animación tienen derecho automático a votar en esta categoría. Los miembros de la Academia que no pertenecen a la Rama de Animación están invitados a participar y deben cumplir con un requisito mínimo de visualización para ser elegibles para votar en la categoría.

Las películas presentadas en la categoría de Largometraje Animado también pueden calificar para otras categorías de los Premios Oscar, incluida Mejor Película. Los largometrajes animados que han sido presentados en la categoría de Largometraje Internacional como la selección oficial de su país también son elegibles en esta categoría.

Entre los nombres aparecen Capitán Avispa, película producida por Juan Luis Guerra; Mi villano favorito 4, que contó con la participación de la barranquillera Sofía Vergara; Garfield, Kung Fu Panda 4, El éxito del año Intensa-Mente o Moana 2 que verá la luz en cines este jueves.

Para el caso de los documentales, 165 películas son elegibles para consideración en la categoría de Largometraje Documental para los 97.° Premios Oscar.

Los largometrajes documentales que han ganado un premio calificativo en festivales de cine o que han sido presentados en la categoría de Largometraje Internacional como la selección oficial de su país también son elegibles en esta categoría.

Las películas presentadas en la categoría de Largometraje Documental también pueden calificar para otras categorías de los Premios Oscar, incluida Mejor Película.

La historia de La Suprema

En La Suprema vive Laureana, una adolescente afrocolombiana que sueña con ser boxeadora. Cuando se entera de que su tío se medirá por el título mundial y el evento será transmitido en vivo por televisión, ella y la comunidad harán hasta lo imposible para ver la pelea, aunque en su pueblo no haya electricidad y mucho menos un televisor.

Así se podría describir la historia de La Suprema, la ópera prima del director Felipe Holguín Caro y la productora María Teresa Gaviria, que llega a las pantallas de cine colombiano el próximo 2 de mayo, sin embargo, el trasfondo de su trama va mucho más allá: habla del valor de la dignidad, del trabajo por alcanzar los sueños y de la lucha de toda una comunidad contra el olvido.

Rodada en la vereda La Suprema del municipio de María la Baja en el departamento de Bolívar y protagonizada por Elizabeth Martínez, joven talento cartagenero y Antonio Jiménez, de la misma ciudad y con una importante trayectoria en la televisión colombiana, está lejos de ser solo un profundo drama humano.

Es una historia que transmite el coraje y la persistencia de toda una comunidad que pone el pecho a las adversidades y donde el humor es un salvavidas, por cuenta de sus divertidos personajes, todo esto al tiempo que muestra al espectador que la ‘Colombia Profunda’ de la que tanto se habla en las noticias, no es profunda ni lejana, en este caso está en el Caribe colombiano, a algo más de una hora de Cartagena, la ciudad más turística del país.

Además de ser auténtica, gracias a la participación de todo un pueblo y de los elementos reales de la cotidianidad que ambientan la película, tiene un ingrediente que la hace aún más poderosa: la música, para lo que se contó con la cantautora de Bullerengue Pabla Flórez González, también nacida en María la Baja e hija de otra grande del folclor, la gran matrona Eulalia González Bello.

La cantadora, además de fortalecer las manifestaciones culturales a través de su interpretación del bullerengue, le da vida a la abuela de Laureana, a quien intenta convencer de lucir vestidos, tener un buen marido e hijos en lugar de convertirse en boxeadora, segura de que ese es el camino a la felicidad.

Y es que, en esta zona agrícola ubicada en las faldas de los Montes de María, los estándares para este sentimiento son bastante simples: familia, comunidad, naturaleza… aunque su vereda no aparezca en el mapa y no haya ni luz para ver la pelea en la que uno de los suyos se enfrentará a puños por el cinturón de campeón mundial.

“La Suprema es el reflejo de la cantidad de pueblos que viven en situaciones de precariedad, pero que no se quedan en la tragedia, si no que viven su realidad desde la esperanza y la resiliencia. Estos pueblos no solo están en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo”, aseguró su director Felipe Holguín Caro a un medio internacional y que recoge bien el carácter universal de una problemática local.