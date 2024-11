A veces la realidad supera la ficción, y eso fue lo que pasó en los años 70 en Estados Unidos. En un país en el que el mundo del espectáculo es lo principal, en medio de un exitoso programa de citas llamado así ‘El juego de las citas’, un asesino en serie participó sin siquiera inmutarse.

Ese sería Rodney Alcala un hombre que en 1980, años después, fue declarado culpable por asesinar a ocho mujeres, entre ellas una niña de 12 años. Y esta rocambolesca historia llegará a cines desde este jueves de la mano de la cinta ‘El asesino del juego de citas’, que marca el debut en la dirección de la actriz Anna Kendrick, quien además protagoniza su cinta.

Contada a través de los puntos de vista de las víctimas y de las sobrevivientes, ‘El asesino del juego de citas’ sirve para recordar los verdaderos peligros a los que se enfrentan las mujeres y las contramedidas que casi intuitivamente entienden cómo aplicar en sus interacciones con hombres peligrosos.

Francamente, es el tipo de historia que sólo una mujer podría contar. Y con el ingenio y el humor que la caracterizan, tanto delante como detrás de la cámara, Kendrick presenta una película con una mirada astuta, sorprendentemente divertida y desconcertante en su primer trabajo como directora.

Leah Gallo/Netflix Anna Kendrick como Sheryl y Daniel Zovatto como Rodney en El asesino del juego de las citas.

“No estoy particularmente interesada en la violencia en sí misma, pero sí en la forma en que la gente intenta sobrevivir a individuos y a sistemas peligrosos”, explica la directora sobre la cinta.

Uno de los retos principales para realizar esta película es que el episodio real completo de El juego de citas con Cheryl Bradshaw y Rodney Alcala ya no existe. Sólo hay fragmentos en Internet.

Kendrick explica que los verdaderos Rodney Alcala y Cheryl Bradshaw mantuvieron una conversación después del programa que hizo que ella decidiera renunciar a la cita que había ganado como premio.

“No sabemos qué pasó en esa conversación, así que en la película nos imaginamos lo que pasó. La actuación de Danny Zovatto (interpreta a Rodney Alcala) me dejó sin aliento. Estábamos recién en el segundo día de rodaje y yo no podía creer lo bien que estaba. Había tomas en las que lo observaba y me decía a mí misma: ‘Anna, no te muevas, ni siquiera parpadees. Algo increíble está pasando y si haces algo que cambie su actuación, nunca te lo perdonaré’”, detalló la cineasta.

En ese sentido, la norteamericana cree que lo que llama la atención de la historia es la idea de que esta persona peligrosa y violenta se presentara en un programa como El juego de citas, donde el objetivo es elegir a un buen chico, y ganara. Es cómicamente perverso.

“Creo que Ian McDonald (guionista) tomó el concepto de “El hombre malo detrás de la puerta” y amplió esa metáfora de forma maravillosa y, en ese sentido, El juego de citas dirige la temática de la película. Utilizamos el marco del programa para explorar el terror existencial de ser vistos, de decidir con quién nos abrimos, de lo que significa ser vulnerable. Aborda la cuestión de en quién confiamos”.

¿Quién era Rodney Alcala?

Rodney James Alcala (1943-2021) fue un asesino en serie estadounidense conocido como ‘El Asesino del Juego de las Citas’ debido a su participación en el programa de televisión The Dating Game en 1978, en el cual fue elegido como ganador por una concursante que luego decidió no salir con él tras percibirlo como extraño.

Nacido en San Antonio, Texas, Alcala se trasladó con su familia a Los Ángeles, California. Fue fotógrafo aficionado y utilizaba su cámara para atraer a sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes y niñas. Se estima que asesinó a al menos ocho personas, aunque se sospecha que el número real podría ser mucho mayor. Su método incluía secuestro, agresión sexual y estrangulamiento.

Alcala fue arrestado varias veces, pero no fue condenado por sus crímenes más graves hasta la década de 1980. En 2010, fue sentenciado a muerte en California por cinco asesinatos cometidos entre 1977 y 1979, incluyendo el de Robin Samsoe, una niña de 12 años.

Su caso llamó la atención internacional por la naturaleza escalofriante de sus crímenes y su comportamiento despreocupado en The Dating Game. Murió en prisión en 2021 mientras esperaba su ejecución.