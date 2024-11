Karol G subió al escenario de los Latin Grammy la noche de este jueves para recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana gracias a su exitoso disco Mañana Será Boniton Bichota Season. De esta manera, se convierte en la única mujer en ganar dos veces esta categoría, pues, ya lo había hecho en el 2023 con Mañana será Bonito.

Mañana Será Bonito (Bichota Season), que incluye colaboraciones con Uchis, Peso Pluma, Dei V y Young Miko, llega la misma semana en que la cantante de “Bichota” inició su gira por estadios Mañana Será Bonito, que comenzó el 10 de agosto en el Allegiant Stadium en Las Vegas. La gira de 15 fechas, presentada por Live Nation, también pasará por Pasadena, Miami, Houston y Dallas, antes de concluir el 28 de septiembre en el Gillette Stadium de Boston.

El álbum también llega casi seis meses después del lanzamiento del histórico Mañana Será Bonito el 24 de febrero, que se convirtió en el primer LP en español de una artista femenina en encabezar la lista de álbumes Billboard 200.

Subiendo a la tarima y rodeada por aplausos, Karol G comenzó su discurso con sinceras palabras hacia su público y equipo.

“La vida, mi música y todo lo que me pasa todos los días se trata de eso, del amor de todos ustedes. Este en especial se lo quiero dedicar de verdad de corazón a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas y a mi sobrina, que de verdad me hacen la vida demasiado feliz”.

Karol G en los Latin Grammy :



“Aquí hay música bonita, aquí hay música para sanar, para aliviar, para liberar pero también hay perreo y hay reggaeton” 🔥💪🏻😏 pic.twitter.com/I7SSlJ42yp — BETSY DAYANA (@Dayana_cataa) November 15, 2024

Lea también: “Este premio significa que la música no tiene fronteras”: Carlos Vives tras ser la Persona del Año en los Latin Grammy

También destacó la importancia del apoyo de sus seres queridos, revelando que la conexión con su familia ha sido fundamental para su bienestar emocional. “Estoy segura que no podría lograr más en mi vida, no tendría salud mental si no fuera por el apoyo de ustedes”.

Finalmente, La Bichota no dejó de lado a sus fanáticos, a quienes agradeció profundamente por hacer de su música un fenómeno mundial. “Aquí hay música bonita, música pa’ sanar, pa’ lidiar, pa’ liberar, pero también hay perreo y reggaetón, así que esto es para todos, gracias”.

La paisa es de las favoritas a llevarse los gramófonos y se alzó con una de las ocho nominaciones.

Lea también: Latin Grammy 2024: Carlos Vives encendió la fiesta latina