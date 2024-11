Con el reloj marcando las 8:00 p.m., el Miami Beach Convention Center se convierte en el epicentro del arte y el sabor de la música latina, marcando el arranque de los Latin Grammy 2024.

Durante la tarde de este jueves, se lograron entregar la mayoría de los galardones, sin embargo, la fiesta todavía continúa y muchos están ansiosos por conocer la lista completa de ganadores.

Los premios principales, esos ocho gramófonos dorados que todo el mundo anhela, esperan bajo las luces del Kaseya Center para ser entregados en la gala oficial que ya arrancó, donde la competencia por Canción del Año, Álbum del Año y Mejor Artista Nuevo son de las categorías más favoritas.

El cantautor colombiano Carlos Vives, quien fue galardonado este miércoles como Persona del Año, fue el encargado de abrir el show entonando algunos de sus éxitos como ‘Volví a nacer’, ‘La bicicleta’ y ‘Robarte un beso’. Allí estuvieron presentes otros colombianos como Juanes, Camilo, Silvestre Dangond y Sebastián Yatra.

Sebas cantanto el tema de "Pa' Mayté" junto a Carlos Vives, Juanes, Camilo, Silvestre 🔥🇨🇴

Un MOMENTAZO brutal en los Latin Grammys 💥





El primer premio de la noche fue para Carín León en la categoría de Mejor álbum de música mexicana contemporánea con su trabajo Boca Chueca, Vol. 1.

Durante esta tanda musical también se presentó Ela Taubert y Joe Jonas, quienes interpretaron ¿Cómo Pasó? Quevedo, Eladio Carrión y Myke Towers también cantaron algunos de sus éxitos.

Posterior a ello se conoció el ganador de la categoría a Mejor álbum vocal pop tradicional, que fue para la puertorriqueña, Kany García con el ábum García.

El dominicano Juan Luis Guerra subió al escenario para seguir encendiendo la noche. Luego de él, se presentaron Kali Uchis, Elena Rose y Emilia.

Carlos Vives recibió premio a Persona del Año

Miami Beach fue testigo de uno de los momentos más emotivos de la edición 25 de los Latin Grammy cuando Carlos Vives, el cantautor que ha dado un nuevo aire al vallenato y ha hecho de Colombia su bandera musical, recibió el galardón de Persona del Año.

Con 18 Latin Grammy y dos Grammy en su historial, Vives subió al escenario del Miami Beach Convention Center, acompañado de su madre, su esposa Claudia Elena Vásquez y sus hijos, todos visiblemente emocionados y unidos en una celebración que fue un tributo a su herencia, sus raíces y su familia.

La entrega del premio estuvo a cargo de Jon Bon Jovi, el ícono del rock, quien en su breve introducción resaltó la importancia de Vives como pionero de la fusión del vallenato-pop, ese estilo que ha llevado la cultura colombiana a rincones impensados del mundo.

La emoción de Vives se sintió apenas tomó el micrófono y, en un inglés y español, expresó: “Recibirte en tus manos, mi querido John, significa que la música no tiene fronteras, significa que los ritmos y los géneros son como los árboles, cuando uno ve la campiña, que los árboles parecen aparentemente no estar conectados, y si bajamos a la tierra, vemos que las raíces están conectadas, estamos conectados todos en las raíces, a pesar de nuestras diferencias y los muros que a veces impone la industria”.

🔁: @wkentertainment No nos cabe el corazón en el pecho @carlosvives ❤️ en un homenaje espectacular @alejandrosanz y @bonjovi le hacen entrega a nuestro gran Carlos Vives del reconocimiento a Person Of The Year 2024 de los @latingrammys ❤️ WAO!!!#RedUSA 🇺🇸



Karol G se queda con el Latin Grammy a Mejor Álbum de música urbana

Karol G subió al escenario de los Latin Grammy la noche de este jueves para recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana gracias a su exitoso disco Mañana Será Bonito. De esta manera, se convierte en la única mujer en ganar dos veces esta categoría con este mismo trabajo discográfico, pues, ya lo había hecho en el 2023.

Este disco ha sido una auténtica revolución desde su lanzamiento: es el primer álbum latino de una mujer en alcanzar el puesto No. 1 del Billboard 200 en casi tres décadas, desde que Dreaming of You, el disco póstumo de Selena, conquistó el primer lugar en 1995. Además, con este álbum Karol G marcó un hito al tener el disco en español más reproducido de Spotify a las 24 horas de su estreno, un récord que le valió su tercer Guinness World Record.

Subiendo a la tarima y rodeada por aplausos, Karol G comenzó su discurso con sinceras palabras hacia su público y equipo.

“La vida, mi música y todo lo que me pasa todos los días se trata de eso, del amor de todos ustedes. Este en especial se lo quiero dedicar de verdad de corazón a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas y a mi sobrina, que de verdad me hacen la vida demasiado feliz”.

Karol G en los Latin Grammy :





Conozca algunos ganadores

El primero en ser anunciado como ganador fue el mexicano Édgar Barrera, quien partió como favorito en nueve ocasiones. El primer gramófono que recogió es el de Compositor del Año, misma a la que aspira en los Grammy Anglo. “Hace dos años no existía esta categoría y es gracias al trabajo de muchos de nosotros como Emilio Estefán que hoy nos dan un sitial d ehonor. Quiero dedicar este premio a mi hija que nació hace cuatro semanas”.

El segundo premio fue a parar a manos de la chilena Mon Laferte por su álbum Autopoiética, el mejor de Música Alternativa.

El guajiro Silvestre Dangond con su álbum ‘Ta malo’ conquistó la categoría Mejor Álbum de Cumbia Vallenata. El cantautor urumitero que está radicado en Miami hace un tiempo, no apareció en escena para recoger su premio. Cabe anotar que en esta categoría aparecían nominados el fallecido Omar Geles por ‘De la uno a la 1000′, Osmar Pérez por ‘Vallenatos para enamorar’, Puerto Candelaria por ‘La Sociedad de la Cumbia’ y Los Ángeles Azules por ‘Se agradece’.

Este es el tercer gramófono para Silvestre, en 2021 había hecho lo propio con ‘Las locuras mías’ y en 2018 por ‘Esto es vida’.

La argentina Nathy Peluso por ‘Grasa’ obtuvo el premio a Mejor video versión larga. Esta talentosa mujer si subió a escena y dedicó unas sentidas palabras en medio del llanto. “Es mucha la gente que me ha ayudado para estar hoy aquí frente a ustedes, este trabajo me hico encontrarme conmigo y crear un trabajo del que estoy muy orgullosa”, expresó.

El premio para la Mejor Canción Urbana, una distinción exclusiva para compositores fue para Daddy Yankee por ‘Bonita’.

Triunfo para Shakira y Bizarrap

En Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina Shakira y Bizarrap por su ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ salieron vencedores. “Conocí la música electrónica gracias a DJ Tiesto, tuve la oportunidad de hacer el rémix de esta canción junto a él y a Shakira que es una reina, le quiero desear mucha suerte en su tour, sé que la va a romper toda y en realidad estoy feliz por haber ganado otro Grammy”, dijo Bizarrap que recibió la estatuilla.

Otra agrupación colombiana que salió triunfante en la premiere de los Latin Grammy fue Aterciopelados, que con su producción ‘El Dorado en Vivo’ fue escogido por la Academia Latina de la Grabación como Mejor Álbum de Rock. Los artistas no estuvieron presentes durante el acto.

En Mejor Diseño de Empaque hubo un empate técnico entre ‘En vivo 100 años de Azúcar’ y ‘Karma’, álbum de la acordeonera y cantautora colombiana Diana Burco y Carlos Ortiz quien diseñó el empaque.

“Con mi acordeón estoy abriendo espacios para las mujeres, gracias a Dios me he sentido tratada como una reina en mi disquera Codiscos y eso me mantiene motivada, gracias por este premio, este es mi tercer álbum y me siento agradecida”, dijo la santandereana.

Otros premios

El Mejor Álbum Merengue o Bachata fue ‘Radio Güira’ de Juan Luis Guerra y su 440.

En cuanto al Mejor Álbum Tropical Tradicional ‘Rodando por el mundo’ de José Alberto ‘El Canario’, se llevó los honores. “Quiero agradecer inmensamente a todos los que pusieron su granito de arena, a todos los artistas invitados, entre ellos Pablo Milanés que ahora está en el cielo. Este es un grandioso disco de bolero, un género que no debe morir porque aún hay romance, que viva la música y que viva el bolero”, dijo un emocionado Canario.

El bogotano Fonseca con su propuesta ‘Tropicalia’ obtuvo el Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Previo al anuncio había cantando junto al Grupo Niche su tema ‘Con dinero o sin dinero’ que hace parte de este álbum. “Quiero agradecer al Grupo Niche por esa bonita presentación que acabamos de tener, es un sueño cumplido cantar junto a un grupo que tanto le ha dado a nuestro país. Yo cumplí muchos sueños en Tropicalía y fue gracias a que pude cantar al lado de maestros como Juan Luis Guerra y Chucho Valdés”, dijo Fonseca.

En la categoría Mejor Álbum de Salsa, el ganador fue Rubén Blades y Roberto Delgado Orquesta por ‘Siembra 45 años’. El panameño que estuvo presente en la ceremonia dirigió un discurso bastante sincero, recordó a su compañero Willie Colón, con quien hace 46 años grabó esta producción. “El éxito se debe a la ayuda de muchas personas, yo he encontrado en el camino a gente mejor que yo, que me ha aportado y que me ha permitido crecer, agradezco por eso”, dijo Blades.

La Mejor Canción Tropical de este año es ‘Mambo 23′, de Juan Luis Guerra.

La Mejor Interpretación de Reguetón fue para ‘Perro Negro’ de Bad Bunny junto al paisa Feid. “Que chimba poder recibir este premio, este es un álbum que Bad Bunny hizo con puro Trap, y este tema fue el único reguetón y me invitó, así que es todo un honor, viva Colombia”, dijo el paisa.

El último premio de la Premiere fue para el mexicano Édgar Barrera, quien fue denominado Productor del Año.