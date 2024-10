Con su estreno en Max el 27 de octubre, la tercera temporada de Somebody Somewhere sigue viajando por una serie que ha explorado la complejidad de la vida cotidiana con una calidez única.

Esta historia sigue a Sam, interpretada por Bridget Everett, una mujer que, en busca de propósito y comunidad en su pequeña ciudad de Kansas, encuentra refugio en su amistad con Joel (Jeff Hiller).

Desde su inicio, la serie se ha convertido en un espacio que celebra la autenticidad y los lazos humanos, resonando profundamente con el público.

En las primeras dos temporadas, Sam, quien lidia con el duelo y la aceptación personal, se apoyó en Joel, su mejor amigo, quien la sostuvo en sus momentos más difíciles. Pero esta tercera entrega promete una evolución en esa dinámica.

Como señala Hiller, quien interpreta a Joel, “en esta tercera temporada, Sam ayuda a Joel también… le brinda consuelo cuando siente que es demasiado, diciéndole: ‘ven, haremos una pijamada’. Creo que el regalo es que ella está devolviendo el favor, que es como funciona una amistad sana”.

La serie explora la importancia de que una relación de apoyo emocional sea de ida y vuelta, algo que resuena en quienes han encontrado refugio en amistades verdaderas. Esta temporada, Joel enfrenta sus propios desafíos al mudarse con su pareja, Brad (interpretado por Tim Bagley), y aprende a equilibrar sus necesidades con su compromiso hacia Sam y hacia sí mismo.

Sandy Morris/HBO

Para los miembros del elenco, la tercera temporada simboliza el cierre de un ciclo de crecimiento tanto dentro como fuera de la pantalla.

Bagley reflexiona: “Para mí, solo puedo decir gratitud y orgullo. Me siento orgulloso de que hayamos podido ofrecer este hermoso retrato de la vida… como sentarse con amigos. Si yo no estuviera en esta serie, aún la vería”. Esta temporada es el resultado de años de trabajo conjunto, desde que comenzó el proyecto en 2019, hasta hoy, en 2024. Murray Hill, quien da vida a Fred, añade que esta última entrega parece “la cereza en la cima del pastel” del viaje de la serie, destacando que todos en el equipo “alcanzan su ritmo” y presentan un trabajo de calidad excepcional.

Creada por Hannah Bos y Paul Thureen y producida en colaboración con HBO y los hermanos Duplass, Somebody Somewhere ha dejado una marca especial en sus espectadores.

La esencia de la serie radica en mostrar que, aunque encontrar tu lugar en el mundo no siempre es fácil, es posible cuando uno se rodea de personas que te aceptan tal como eres. Como la vida misma, Somebody Somewhere ha sido una mezcla de momentos graciosos, emotivos e incómodos que muchos de sus seguidores han encontrado tremendamente reales y reconfortantes.