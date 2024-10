La repentina muerte de Liam Payne a los 31 años fue un golpe duro para su familia y para los seguidores de One Direction.

Payne falleció el pasado miércoles 16 de octubre tras caer desde la tercera planta del hotel en el que se alojaba en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Múltiples gestos de amor y cariño ha recibido el artista después de su muerte. Sus excompañeros de One Direction, Louis Thomlinson, Zayn Mali, Niall Horan y Harry Styles, publicaron una carta en sus redes sociales en forma de despedida.

Ahora, después de una semana, la novia del cantante, Kate Cassidy, habló de cómo se siente luego de la partida de Liam, y mediante su cuenta oficial de Instagram la influencer le dedicó un sentido mensaje.

“Tú eres, porque no puedo decir eras, mi mejor amigo, el amor de mi vida, y cada persona a la que llegaste se sintió tan especial como yo. Nada de esto se siente real y no puedo asimilar esta nueva realidad en la que no estás tú. Estoy intentando encontrar cómo vivir en un mundo en el que no estás a mi lado. Siento que he perdido la mejor parte de mi vida. No puedo imaginar ni un día sin tu risa ni tu amor. Hace unas semanas nos sentábamos juntos en un amanecer muy bonito mientras manifestábamos nuestra vida”, escribió.

Cassidy también reveló que estaban comprometidos y se iban a casar en el 2025. “Conservo tu nota cerca, a pesar de que me dijiste que no la mirara. Esa nota decía: Kate y yo, prometidos desde hace un año, juntos para siempre 444. Liam, sé que estaremos juntos para siempre pero no en la forma en la que teníamos planeado. Siempre estarás conmigo. Tengo al lado un ángel de la guarda ahora. Te amaré para el resto de mi vida y más allá, llevando nuestro sueño y memorias allá donde vaya”, manifestó.

¿Qué quiere decir el 444 en la carta de Liam Payne?

Las redes sociales han explotado en lo que se refiere a algunos detalles del artista, mayormente con el 444. Sin embargo, Kate explicó en una de las fotos lo que significaba para ellos.

Y es que el cantante le escribió a Kate una carta días antes de fallecer en la que hacía referencia al compromiso entre ambos, y a lo último decía 444.

“La secuencia de números 444 es la combinación favorita de los ángeles. Se suele pensar que estos números aparecen cuando te sientes solo. El número 444 te recuerda que tus ángeles siempre van a estar ahí para apoyarte. Cuando lo veas estarás seguro de que estás protegido por el amor de los ángeles”, narró.