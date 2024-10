El dolor embarga a Carlos Vives y toda La Provincia, esa gran familia que construyó el samario al lado del recién fallecido acordeonero guajiro Egidio Cuadrado. De hecho, el cantautor costeño ha dicho que con la partida de Egidio “muere La provincia’.

Murió La Provincia 🕯️ pic.twitter.com/dkZl1EAFk1 — Carlos Vives (@carlosvives) October 21, 2024

Vives ha contado que su grupo cambiará de nombre y también cambiarán muchas otras cosas, porque obviamente ya no está su eterno compañero de fórmula, su compadre, como lo llamaba. Pero Carlos también contó algunos de los últimos momentos en los que el digitador villanuevero estuvo consciente. “Le dijo a su esposa (Fanny Maldonado) ‘no te preocupes, Fanny, que yo vuelvo a casa’.

Ella quería llevarle algunas cosas personales, para que se sintiera mejor, pero le dijo que no era necesario. También me cuenta su señora que se mostró muy positivo y mantuvo la fe viva. De hecho, pese a todos sus achaques cuando hablaba con mi compadre, todo era felicidad, él se caracterizó por ser un hombre optimista y sonriente a la vida”.

Josefina Villarreal El acordeonero Egidio Cuadrado en tarima.

Agregó que: “Anoche me acosté triste, sabiendo que le quedaban pocas horas de vida, de hecho sabíamos que en cualquier momento iba a ocurrir, pero aun así todo esto es muy triste. Él venía muy mal, en pandemia le dio Covid-19 y pensabamos que se nos ibamos, pero se recuperó y logramos grabar el álbum Escalona nunca se había grabado así, también cantó conmigo en el último concierto en el estadio El Campín, y esos son los últimos recuerdos que atesoro”.

Vives confesó que lo había llorado mucho y que al enterarse de la noticia esta madrugada: “se me viniveron a la mente todos los recuerdos y escenarios conquistados durante más de tres décadas”.

Gonzalo Arturo ‘el Cocha’ Molina, fue el primero que empezó a sumarse a la propuesta moderna de Vives, pero sería Egidio quien fue elegido por Vives para conformar La Provincia. “El Cocha hizo parte de la serie Escalona, hacía la música para la serie, fue el primero en estar postulado para mi proyecto, pero poco a poco tal vez porque la vida me llevó a viajar más con mi compadre Egidio, eso me ató a él. Me gustaba mucho su parte campesina, él me criticaba mucho al principio por mis propuestas rockeras, pero nos fuimos entendiendo y trabajamos en una propuesta equilibrada”.

Con el tiempo Egidio terminó convertido en el más rockero, confiesa Vives. “Hasta escribió una canción en la que decía que yo lo había vuelto rockero, pero él a mí me aportó el campesino vallenato, ser ese recogedor de café”.

Carlos también se refirió a la relación de Egidio con el destacado compositor Rafael Escalona, quien les dio la bendición para abrirse camino en la música comercial. El acordeonero era hermano de Dina Luz, quien fue pareja de Escalona y una de sus grandes musas.

Llora La Provincia

La gaitera Mayté Montero, quien es miembro original de La Provincia, también mostró su dolor por la partida de Egidio: “Mi compadrito querido, hoy ya caminás hacia el gran concierto celestial. Fueron tantos años contando historias a través de la música, esa que fue nuestro lenguaje y la que seguirá resonando en cada rincón de nuestros recuerdos. Papá Dios te ha llamado, pero acá quedás, eterno, en cada nota y acorde, en el alma de quienes tuvimos el privilegio de compartirte”.

La corista Melissa Flomin, una de las coristas de La Provincia, lo despidió así: “Que dolor tan grande la partida de mi Compadre Egi, era una de las personas que me hacía reír todo el tiempo, tengo el corazón roto por su partida, esto es un break… porque nos veremos otra vez!”.

Su paisano, el cantante villanuevero Jorge Celedón, dijo que: “Es un día triste, me duele mucho la partida de mi paisano, vecino, amigo, colega y orgullo villanuevero, Egidio Cuadrado mucha fortaleza a su familia, mi abrazo solidario, los acompaño en su dolor... Dios lo acoja en su santo reino”.

Su despedida será a partir de las 12 del mediodía de este lunes y hasta mañana a las 4 p. m. (del 21 al 22 de octubre) su familia realizará una ceremonia en el Parque Cementerio y Funeraria Jardines del Recuerdo, en la que miles de fanáticos podrán dar el adiós definitivo al maestro Cuadrado.

La despedida se hará en la Capilla No.6 VIP del cementerio (Autopista Norte con calle 207, costado oriental).

De 3 p. m. a 4 p. m. se hará la ceremonia religiosa. Sin embargo, compañeros de la industria harán homenajes y dedicarán algunas palabras a la leyenda vallenata.