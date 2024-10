El exsacerdote, conferencista, escritor y periodista samario Alberto Linero se sinceró en una reciente entrevista sobre lo que piensa acerca del divorcio y contó su experiencia aconsejando a parejas cuando vestía la sotana.

Linero fue invitado esta semana a la sección ‘Me raya la cabeza’ de ‘Caracol Televisión’, en la que le plantearon la pregunta: “¿La alta tasa de divorcios en la sociedad nos habla también de una falta de autonomía?”.

Alberto Linero aseguró sentirse cómodo hablando del tema porque durante más de dos décadas celebró matromonios como sacerdote y acompañó a parejas en las crisis y las separaciones.

“Yo creo que puedo hablar de esto porque durante 25 años no solo celebré matrimonios, presidí matrimonios, sino que además acompañé a parejas en su vida cotidiana, presencié rupturas, presencié reconciliaciones, presencié las peores peleas. Es más, yo les decía a algunas parejas: ‘cuando vayan a pelear me invitan porque aprendo’. Es decir, los oigo y aprendo porque yo no tenía vida de pareja”, dijo Linero.

Ahora que ya tiene cinco años de estar en pareja, con su esposa María Alcira Matallana Batista, el exsacerdote ha ratificado que existen tres “desgracias” que hacen fracasar los matrimonios.

“La primera es que a nostros no nos enseñaron a trabajar en equipo. Todo se reduce en la vida a equipos y a uno debieron formarlo en eso. A nosotros no nos desarrollaron las habilidades que se requieren para un equipo. ¿Qué es una pareja?: un equipo. ¿Qué es una familia?: un equipo. ¿Qué es el trabajo?: un equipo. ¿Qué son los amigos?: un equipo”, sostuvo.

“Y lo segundo es que nos hicieron creer que las parejas era una obligación, y no y eso hay que valorarlo. Hay gente que dice: ‘Tengo 30 años y no me he casado’. Felicitaciones. Cada uno tiene esa decisión. Nos hicieron creer que había que estar en pareja aunque eso fuera un infierno, y no. Si esa vaina no funciona toca decir: ‘Por el bien de los dos seamos amigos, si quieres tiramos algunas veces, pero vivir juntos es muy complejo’”, agregó.

Como tercer punto, Alberto Linero mencionó que “no nos enseñaron a elegir” porque las personas creen que deben tomar una decisión tan trascendental estando enamoradas.

“Cuando yo iba a casar a las personas yo siempre les decía ‘si están enamorados no los caso’. El enamoramiento es un estado de pérdida del sentido de la realidad. Uno enamorado es un psicótico, ve lo que nadie ve”, argumentó Linero.

En ese sentido, dijo que el gran acierto está en casarse “amando” y no enamorado.

“La diferencia es que el enamoramiento idealiza, el amor ve la realidad. Si tú me preguntas si María Alcira, mi esposa, tiene defectos, yo te digo que sí y no tengo miedo. Sé cuáles son y los puedo señalar, pero la adoro y quiero estar con ella”, puntualizó Alberto Linero en ‘Me raya la cabeza’ de ‘Caracol Televisión’.