“Gracias”, esa es la palabra que ha escogido la cantante española Paloma San Basilio para titular su gira de despedida, y es que según ella solo le resta agradecerle a sus fans alrededor del mundo por haberla respaldado de manera incondicional durante sus 50 años de carrera artística.

La también actriz se prepara para un recorrido que, lejos de ser una despedida nostálgica, será una celebración de gratitud hacia sus seguidores. En Barranquilla la cita está pactada para el 9 de noviembre en el Salón Jumbo del Country Club, un escenario que ha colmado en varias ocasiones y que esta última vez espera ver a reventar.

Para ella, Barranquilla es una ciudad fiestera, lo que –asegura– hará de su concierto un momento inolvidable, especialmente porque aquí tiene muchos amigos. A continuación reproducimos apartes de la entrevista concedida a EL HERALDO.

Cuéntenos sobre este nuevo tour y ¿por qué decidió llamarlo ‘Gracias’?

Estoy cumpliendo 50 años con la música y este es un número muy redondo, así que decidí irme de gira. Lo bauticé ‘Gracias’ porque es una bonita oportunidad para que la gente me vea en vivo por última vez en muchas ciudades del mundo y poder expresarles toda mi gratitud por estos años 50 años de amor, de respeto, por estar siempre ahí cuando yo les convoqué. No quiero que sea una gira de adiós, sino una verdadera fiesta.

¿Qué tiene de especial Barranquilla para usted?

Pues es una ciudad que me encanta, tengo amigos en la zona, la disfruto mucho, me encanta el clima y su gente. Siempre el Jumbo está lleno hasta arriba. Tengo recuerdos muy bonitos del Jumbo, una vez se me perdieron los equipajes y aparecieron casi cuando estábamos empezando el concierto y yo casi desnuda, porque no tenía ropa para actuar (risas), pero siempre el público ha sido tan cariñoso. Barranquilla es especialmente fiestera y creo que va a ser de los conciertos más alegres de esta gira.

Traerá a su hija Ivana en los coros, ¿eso hace la gira más especial cierto?

Sí, yo creo que era la manera de cerrar el ciclo. Yo he estado mucho tiempo ausente cuando ella era pequeña, bueno, pues he faltado muchas veces por mi trabajo, mi carrera, pero yo creo que esta última gira ella tenía que estar conmigo. Ivana Vanessa tenía que disfrutar, conocer las ciudades, a la gente barranquillera, yo creo que es una buena manera de devolverle todas las ausencias, y sobre todo ella tiene una voz espléndida, está haciendo los arreglos de los coros, aporta muchísimo a todo el concepto del concierto, además está también como productora ejecutiva.

Son 50 años de carrera, ¿Con qué se queda de esas cinco décadas?

Sinceramente me quedo con el privilegio. Soy una persona tan afortunada porque no todos los cantantes pueden decir que llevan 50 años haciendo conciertos, musicales, grabando discos, haciendo giras, y eso me parece un regalo que yo nunca soñé cuando empecé. Me llevo tanto, sobre todo esas giras que me han forjado como ser humano. Yo no sería lo que soy ahora si no fuese por ese contacto con esos países maravillosos, con públicos como el barranquillero.

¿Qué artistas colombianos admira?

Yo tuve la oportunidad de conocer a Shakira cuando era una cría. Vino a verme al hotel, a saludarme, porque es prima de una gran amiga mía. Me decía que quería cantar y yo le decía, pues si es lo que quieres hacer, a por ello. Son cosas que no olvidas, porque ahora la veo convertida en toda una estrella, sé que ha sido una mujer muy luchadora, ha tenido momentos también muy difíciles y siempre ha sabido reponerse (…) En sus canciones lo libera todo y aunque parezca que sus letras van en contra de alguien, yo creo que no, que lo que está sacando es la fuerza para superar las cosas.

¿Algún momento inolvidable en Colombia?

Me llevo tanto, tanto encima… mi participación en el Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena, porque coincidimos ahí con El Puma. También hice un conmovedor concierto en Medellín tras un atentado en esa ciudad, donde fui invitada por el alcalde para que la gente no tuviera miedo y me fui al parque esa tarde para demostrar que no había que temer a los terroristas.

¿Qué le gustaría hacer después de su retiro?

Pues mira, el próximo año saco mi tercera novela. Es decir, voy a seguir escribiendo. Esa novela la empecé a hacer justo en la pandemia, en el 2021, entonces, con HarperCollins voy a publicarla y tengo muchísima ilusión porque quiero seguir escribiendo. Es una de las cosas que voy a seguir haciendo cuando termine este ciclo. Tengo también una obra de teatro, en el libreto ya no está la cantante, es un texto que están escribiendo para mí, así que esa idea me tiene emocionada.

