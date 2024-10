Shakira sigue conquistando al mundo y ha vuelto a demostrar por qué es un ícono imparable. En un hecho histórico para un artista en el país, logró vender más de 220.000 entradas para su próxima gira en Colombia, Las mujeres ya no lloran. Con cinco estadios completamente agotados, la nación se prepara para recibirla en lo que promete ser una serie de conciertos épicos en febrero de 2025.

Además de haber agotado las entradas para su primera fecha en Barranquilla, en cuestión de horas, se vio obligada a abrir una segunda presentación en el Estadio Metropolitano, programada para el 21 de febrero.

“Me acaban de decir que se agotó la segunda fecha en Barranquilla, no me lo puedo creer. Estoy tan emocionada y además voy a estar cantando ahí en época de Carnaval, no puede ser mejor, es un sueño”, dijo la artista en un video publicado en sus historias de Instagram la tarde de este viernes.

Y es que se decidió modificar la fecha de la tradicional noche de Guacherna, que normalmente se celebra el viernes antes de Carnaval, al sábado 22 de febrero. Esto permitirá que el viernes 21, la ciudad se vista de gala para recibir a Shakira y disfrute de su música justo en el marco de las festividades.

Por otro lado, Bogotá será testigo de su magia el 26 y 27 de febrero, con dos fechas agotadas en el Estadio El Campín, mientras que Medellín recibirá a la cantante el 23 de febrero en el Estadio Atanasio Girardot, también con boletería completamente vendida.

Shakira, con más de 30 años de carrera y una lista interminable de éxitos, sigue demostrando por qué es una leyenda viva. A lo largo de los años, la artista ha sabido convertir su vida personal y profesional en canciones que conectan con millones de personas alrededor del mundo.

Y todo indica que esta gira será una experiencia única, tanto para ella como para el país que la vio nacer. Además, el éxito ha sido tan rotuno, que su gira en Norteamérica programada para noviembre de este 2024 tuvo que ser modificada para mayo de 2025 por la alta demanda.

“Mis queridos fans, quiero darles las gracias por el apoyo extraordinario que me han dado desde el anuncio de mi gira, que ya están convirtiendo en la más importante de mi carrera hasta ahora. Tal y como Live Nation ha comunicado, mi producción ha crecido en tal magnitud, así como la demanda de entradas y más shows, que ha superado las expectativas más optimistas. Tanto, que la gira en Norteamérica ahora requiere de estadios y más fechas, para poder llegar a más de ustedes, por lo que ha sido trasladada a mayo del 2025″, compartió a través de un comunicado.