Hace 12 años, en el barrio El Recreo de Barranquilla se abrió la puerta de la Fundación Casa Hogar Andrea, un refugio para niños con cáncer. Desde entonces, esta casa se ha convertido en un lugar de esperanza y amor incondicional para pequeños que, junto a sus familias, enfrentan la batalla más difícil de sus vidas. La fundación ofrece hospedaje, alimentación, transporte, apoyo académico y, sobre todo, el compromiso de asegurar que ningún niño abandone su tratamiento debido a la falta de recursos.

“Recibimos a cualquier niño, de 0 a 18 años, con diagnóstico de cáncer. No importa de dónde vengan, aquí les brindamos todo lo que necesitan, completamente gratuito”, explica María Clara Díaz, una de las fundadoras.

“Muchos de estos niños vienen de fuera de Barranquilla y no tienen dónde quedarse. Aquí les ofrecemos un lugar seguro donde puedan concentrarse en su recuperación sin preocuparse por lo demás”.

Cada año, la fundación organiza eventos para recaudar fondos y continuar con su labor. Uno de los más significativos es el ‘Baile de Miche’, una celebración que tiene lugar en Moys. Para esta octava edición, el evento se realizará este sábado a partir de las 9:00 p.m. con la participación de Juan Piña y Kinito Méndez.

“Todo comenzó hace unos nueve años, cuando Michelle Tarud, una joven de 28 años, nos llamó para decirnos que quería hacer una fiesta para la Fundación Andrea. Estábamos encantados, pero poco después recibí una llamada desgarradora: Michelle había sido diagnosticada con cáncer de pulmón”, contó Díaz.

En diálogo con EL HERALDO, Juan Piña, expresó su gratitud por haber sido invitado y tener la oportunidad de colaborar con esta noble causa. “Me gusta cuando me invitan a este tipo de eventos porque es lindo poder ayudar”.

Asimismo, expresó que está preparado para un sábado lleno de goce con su repertorio. “Yo lo único que puedo invitar es a que vamos a servirle a la gente en la mejor forma que podamos para ayudarle a todo el mundo. Eso es lo que la gente puede esperar de mí, ayudar siempre y que ojalá sigan bailando con mi música porque quiero cantar por muchos años para toda la gente”.

Por su parte, el dominicano Kinito Méndez, manifestó cómo surgió su participación en este evento y la relación que lo une con Moys, el empresario detrás de la organización.

“Moys y yo somos amigos. Nos conocimos a través del negocio y él me explicó sobre la fundación y el trabajo tan bonito que hacen. Me invitó a participar en este evento sin fines de lucro, y yo no lo dudé. Vamos a colaborar con los niños de la fundación, que lo necesitan. Estoy muy contento de poder aportar mi granito de arena”.

Conocido por éxitos que han puesto a bailar a generaciones, Kinito Méndez asegura que está preparado para darlo todo este sábado. “Vamos con todos los éxitos de Kinito Méndez. ‘Hay un hoyo en la orilla del mar’ y todas esas canciones que la gente ha disfrutado a lo largo de mi carrera. Será un show especial porque no solo vamos a divertirnos, sino a colaborar con una causa que de verdad toca el corazón”.