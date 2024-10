Nació en Wolverhampton, Reino Unido, inició su carrera como cantante en 2008 con su participación en el reality británico The X Factor a los 16 años y, tan sólo 2 años después de ser eliminado, regresó al programa para conformar One Direction, la boy band británica que revolucionaría el mundo para siempre.

Hoy millones de fanáticos alrededor del mundo lloran su muerte y rinden homenajes en honor a su carrera musical y al impacto que tuvo en la vida de los seguidores de la banda que junto a, los también británicos, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Harry Styles, conformaron durante 7 años hasta que en 2016 anunciaron su separación.

La noticia de su muerte fue dada la tarde de este 16 de octubre a sus 31 años luego de que el encargado del establecimiento afirmara a la Policía local “que sintió un fuerte ruido” en el pulmón interno trasero del hotel. Más tarde, los oficiales constataron el fallecimiento de Payne, quien se habría arrojado del balcón de su habitación ubicada en un tercer piso a 14 metros de altura.

El informe preliminar de la autopsia de Payne fue realizado por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen y arrojó que el británico falleció de un “politraumatismo” y sufrió una “hemorragia interna y externa” debido al fuerte impacto de la caída, según informaron este jueves fuentes de la Policía local.

Según se conoció, minutos antes de la fatal caída, personal del hotel llamó a la línea de emergencia 911 para alertar sobre un “hombre agresivo” que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol y, posteriormente, se dieron a conocer fotografías de la habitación de hotel en que se estaba hospedando el cantante en las que se logran ver la pantalla del televisor destrozada, así como residuos de sustancias alucinógenas.

EFE informó que el director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, dijo luego a medios locales que la caída le ocasionó “lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte” y luego afirmó al canal TN que “no hubo posibilidad de reanimación”.

Tras la separación de la banda One Direction, el cantante confesó que ingresó a un programa de rehabilitación para tratar sus problemas con el alcohol y en 2023 realizó un video en Youtube en el que dio a conocer a sus seguidores que sufrió de alcoholismo y cómo esta situación afectó de manera directa su vida.

“Estaba en un estado terrible hasta ese momento y realmente encontré la felicidad después de darle un alto a mi vida y trabajo (...) Ya no me reconocía a mi mismo. No tuve mi teléfono por 100 días y tampoco me conecté con el mundo exterior en absoluto. La parte más difícil fue encender mi celular otra vez. Eso me dio miedo, pero es bueno estar en esta posición, porque ya no necesito esas cosas. La fiesta se terminó”, dijo.

Aunque sus problemas con el alcohol y las drogas parecían haber terminado, en febrero del presente año fuentes cercanas al cantante dieron a conocer a medios locales del Reino Unido que el británico habría vuelto a consumir las sustancias que, hoy por hoy, terminaron costándole la vida en un trágico suceso que hoy deja a su hijo de 7 años, a su novia, familiares y allegados con una pérdida irreparable.