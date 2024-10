Este miércoles, Prime Video anunció al mundo que tienen lista El Novicio Rebelde, una serie cómica de 10 episodios protagonizada por Hassam (LOL CO, Oh My Dog), uno de los grandes comediantes de Colombia con más de 3 millones de seguidores y 20 años creando personajes. Entre los más populares está Rogelio Pataquiva, el protagonista de la serie, marcando la primera vez que un personaje de sus ‘stand ups’ es llevado a la ficción.

Se basa en la historia de Rogelio, un ladrón de buen corazón que se esconde en la iglesia del barrio, El Milagro, donde lo confunden con el nuevo seminarista. Para salvar su vida, Rogelio sigue el juego, utilizando sus refranes callejeros, la sabiduría de la calle, y algunas oraciones que le enseñó su madre, para ganarse a los vecinos del barrio haciéndose pasar por seminarista. Allí, descubre la amistad, la solidaridad y un amor que parece imposible. Sin embargo, varias personas complican su vida, poniendo en peligro su fachada, la confianza que construyó e incluso su propia vida.

“Como un estudio comprometido con el arte de contar historias, creemos que producir originales locales no solo es importante, sino vital. En un mundo cada vez más interconectado, estas historias nos permiten superar las divisiones culturales y resonar con audiencias de diferentes países”, dijo Camila Misas, quien lidera el equipo de contenidos originales en Sudamérica.

“Con el increíble talento y humor de nuestro renombrado comediante a la cabeza, estamos emocionados de ofrecer nuevas perspectivas y narrativas identificables para un público general. Nuestra misión es celebrar las voces locales mientras aseguramos que sus historias tengan un atractivo universal, creando un tapiz de entretenimiento que conecte e inspire a los espectadores en todas partes”.

Producida por Rhayuela Films, está escrita y bajo producción ejecutiva de Rosa Clemente (Como sobrevivir soltera, De brutas nada), la directora creativa de Punta Fina Contenidos. Dirigida por Rodrigo Triana (Juanpis González, Pasión de Gavilanes, El Paseo) y producida por Federico Durán (Rebelión, Páramo).

“Con el corazón familiar que siempre nos caracteriza, el grupo de creativos de Punta Fina que me acompañó en este proceso tenía como objetivo crear un producto que hiciera reír, llorar y disfrutar a la gente”, dijo Rosa Clemente, escritora y productora ejecutiva de la serie. “Gracias a eso, la producción ejecutiva fue una experiencia maravillosa, porque logramos transmitir esa misma ilusión a un equipo de profesionales que aportaron su creatividad para hacer de El Novicio Rebelde una historia que permanecerá en nuestros corazones para siempre”.

El Novicio Rebelde se unirá a una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original colombianas como Betty la Fea: la Historia Continua, Los Billis, Los Iniciados, Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, El Niño de Medellín, Primate, así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a The Idea of You, Fallout, Upgraded, The Boys, Citadel, The Lord of The Rings: The Rings of Power, AIR y Shotgun Wedding, todas disponibles en Prime Video sin costo adicional para los miembros de Prime. Prime Video es un destino único de entretenimiento, que ofrece a los clientes una vasta colección de programación premium en una sola aplicación.

Los clientes podrán ver todo el contenido en la app de Prime Video para Smart TVs y dispositivos móviles, en tres pantallas simultáneas, en dispositivos móviles a través de Claro, Tigo o Movistar, o en la suscripción fija a internet. En la app de Prime Video, los miembros Prime podrán descargar la película o episodios a sus dispositivos móviles y tabletas y verlos en cualquier lugar sin conexión a internet.

El proyecto ha recibido aprobación para obtener el incentivo CINA (Certificado de Incentivo Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes Colombia: un descuento fiscal equivalente al 35 % del gasto en servicios audiovisuales en el país.