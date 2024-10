El mundo detectivesco de la televisión tiene a un nuevo protagonista. Se trata de Alex Cross, personaje creado por el exitoso autor James Patterson, quien será el protagonista de la nueva serie de Prime Video, ‘Cross’ que reveló su tráiler y primeras imágenes.

Alex Cross es un hombre fuerte pero sensible, con una presencia innegable. Un aprendiz obsesivo, Alex es un aclamado detective y psicólogo forense de la Policía Metropolitana de Washington D.C. También es un padre viudo en duelo de dos hijos, que está a punto de resolver el caso más grande de su vida.

Desde el lanzamiento del primer libro de Alex Cross, Along Came a Spider, en 1993, ha habido más de 30 libros en la serie de Alex Cross de James Patterson, con más de 400 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Esos queridos libros han inspirado tres películas, protagonizadas por Morgan Freeman y Tyler Perry, respectivamente. Muchos fanáticos atentos habrán notado que sus primeros libros llevaban títulos basados en rimas y poemas infantiles famosos (Jack & Jill, Pop Goes the Weasel, Roses are Red, The Big Bad Wolf, London Bridges y Mary, Mary), pero a partir del 2006 el protagonista principal comenzó a dar nombre a las obras posteriores.

En los últimos 30 años, James Patterson ha dado a los fanáticos tiempo e historias para descubrir quién es el verdadero Alex Cross.

Para aquellos que aún no han leído toda la saga, Ben Watkins, creador, cabeza creativa y productor ejecutivo de la nueva serie de suspenso, Cross, de Prime Video, quiso profundizar en el mundo del legendario psicólogo forense y detective.

“Cuando me presentaron esto como un posible proyecto para adaptar a una serie de televisión, me emocioné. Primero, este es el tipo de contenido que yo querría ver. Segundo, tenía un legado que incluía a Morgan Freeman. Tercero, cuando leí los libros, me di cuenta de que había algunas oportunidades para hacer cosas que no se hicieron en las películas”.

Keri Anderson/Prime Video

El siguiente paso para Watkins fue encontrar al hombre adecuado para interpretar a Alex Cross, y como resultó ser, Aldis Hodge fue su musa.

“Tuve un sueño en el que Aldis sería Alex Cross. Él era el modelo. No creía que pudiera conseguirlo y pensé que no estaba disponible. Pero las estrellas se alinearon y, de repente, estaba sentado con él”.

Watkins, quien conoció por primera vez a Hodge y a su hermano mayor, Edwin Hodge, en una liga de baloncesto de celebridades cuando los actores eran adolescentes, dijo: “Me impresionó mucho la forma en que eran respetuosos pero seguros de sí mismos, y cómo se hicieron su propio espacio”.

Después de reunirse formalmente para el papel, Watkins afirmó: “Tiene una sensación intelectual muy intensa, y sabía que Alex Cross debía tener eso. Pero también necesitaba la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad y accesibilidad, porque para que esto funcione, Alex Cross no puede ser un superhéroe”.

Protagonizando el papel principal está Aldis Hodge, quien se sintió atraído por Cross debido a la complejidad del personaje y a su amor personal por el crimen real. “Soy definitivamente fan del crimen real. Sin duda, soy un gran aficionado a la psicología. Me gusta entender la naturaleza de la psicosis de las personas, por qué hacen lo que hacen, qué motiva ciertas cosas. Cuando comenzamos la serie, tuvimos consultas con detectives reales en D.C. Para mí, simplemente me gusta entender la naturaleza del comportamiento humano y los diferentes patrones”.

Al explorar el lado paternal de Alex Cross, Hodge también estaba emocionado de aportar su experiencia como padre al personaje. “Ser padre en la vida real ayuda a informar los instintos parentales de tu personaje”, explica Hodge. “Estoy absolutamente enamorado de la paternidad. Mi hija es lo mejor del mundo. Tiene 2 años y medio, y está a cargo de todo en mi casa. Hay una hermosa vulnerabilidad en Cross que podemos ver porque él es padre”.

Al preguntar qué espera Hodge que el público saque de la serie, dijo: “Espero que la gente obtenga pura diversión y alegría. Es un programa que es divertido, emocional, sexy y tiene todas las piezas. Si conoces los libros, espero que vengas y obtengas lo que sientes que has estado leyendo durante mucho tiempo”.

Cross es una serie de suspenso criminal que sigue a Alex Cross, un detective de homicidios condecorado de D.C. y psicólogo forense, que se enfrenta a un sádico asesino en serie que deja un rastro de cuerpos esparcidos por la ciudad.

Mientras Alex y su compañero, John Sampson (Isaiah Mustafa), rastrean a este asesino, una amenaza misteriosa del pasado de Alex regresa para destruir todo lo que ha hecho para mantener unida a su familia en duelo, su carrera y su vida.

Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford y Ryan Eggold también protagonizan; el creador y productor ejecutivo Ben Watkins actúa como cabeza creativa.

Keri Anderson/Prime Video

¿Quién es Aldis Hodge, el protagonista?

Hodge será la próxima estrella de la serie Cross de Prime Video, en la que interpretará el papel principal de Alex Cross, basado en las novelas de éxito de James Patterson.

Actualmente se encuentra en producción para la segunda temporada. Hodge apareció recientemente en la película de Warner Bros. Black Adam, donde interpretó a Carter Hall, también conocido como Hawkman, junto a Dwayne Johnson.

Antes de esto, Aldis interpretó al legendario jugador de fútbol Jim Brown en la premiada película de Amazon MGM Studios, One Night in Miami, dirigida por Regina King.

Otros créditos destacados incluyen The Invisible Man del 2020, junto a Elisabeth Moss, de Blumhouse Pictures. Hodge protagonizó junto a Alfre Woodard en Clemency, película que ganó el Premio Grand Jury en el Festival de Cine de Sundance 2019 como Mejor Película.

La temporada de premios de Clemency incluyó nominaciones en varias categorías en los Independent Spirit Awards, Gotham Awards, Festival Internacional de Cine de Seattle y Festival Internacional de Cine de Chicago. Hodge ganó un Virtuoso Award por su trabajo en la película en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara 2020.

En televisión, Hodge protagonizó y fue productor ejecutivo de la serie de Showtime City On A Hill, interpretando al fiscal de distrito Decourcy Ward junto a Kevin Bacon, bajo la producción de Matt Damon, Ben Affleck y Tom Fontana.

Otros trabajos televisivos incluyen su aparición en la exitosa serie de Netflix Black Mirror, además de ser el protagonista de la serie de Sony Pictures Television, Underground, junto a Jurnee Smollett y Christopher Meloni.

Hodge interpretó el papel de Alec Hardison en Leverage durante siete temporadas, en tres canales distintos, y ha retomado el papel en el reboot, Leverage: Redemption.