A pocas horas de emprender vuelvo hacia tierras ecuatorianas, este martes el Coro Universidad del Atlántico entonó un increíble repertorio de canciones que llevarán al Encuentro de Coros Guaguas en el Centro del Mundo, que se realizará del 17 al 21 de Octubre en la Ciudad de Quito, Ecuador.

En compañía de amigos, parejas y familia, los jóvenes de distintas carreras dirigidos por el profesor Rosemberg Cueto, mostraron su talento, dedicación y la energía que llevarán al país vecino. Entre las canciones que interpretaron están: La piragua, prende la vela, raza negra, lágrimas negras, picaflor, entre otras.

Orlando Amador

“Realmente ha sido un trabajo importante, teniendo en cuenta que muchos de estos jóvenes no estudian Música, entonces hay que enseñarles a afinar, hay que enseñarles un repertorio y a tener independencia auditiva. Es un trabajo que es una sumatoria de muchos años y todo ha sido algo progresivo”, explicó el director del coro, Rosemberg Cueto a EL HERALDO.

Una meta se cumplirá

Aunque el año 2023 fue maravilloso para el coro, puesto que ganaron el segundo lugar en una competencia a nivel nacional y el primero a nivel regional, sus sueños no quedaron ahí, pues todos querían representar a Colombia y a Barranquilla a manera internacional, y este mes esa oportunidad se dio.

“Es importante anotar, que en estos concursos se hace una curaduría minuciosa, ya que ellos quisieran mostrar lo mejor de cada país que participa en este encuentro. Entonces es un verdadero honor para nosotros pertenecer a esa categoría, porque estos jóvenes se han preparado mucho para poder ir a Ecuador”, contó Cueto.

De los cuatro coros participantes a este evento, los coristas UniAtlántico fueron los que manejaron un repertorio exigente y bien logrado en cuanto a interpretación y afinación.

La oportunidad es para todos

Muchos de los estudiantes ingresan al coro solo por las ganas de aprender a cantar, esto es algo que para el profesor Rosemberg, tiene validez.

“Aquí no se excluye a nadie, en ese mismo proceso hay que darles la confianza a los chicos y decirles que si se puede y que lo están haciendo bien, ese es uno de los retos más grandes que como grupo podemos afrontar. Lo digo de esta manera, porque somos una familia y porque cada uno aprende del otro, no existe la individualidad aquí, porque de esa manera no habría coordinación y armonía al cantar”.

Corista orgullosa

Sentir el apoyo de los seres queridos y de la misma universidad, motiva más a los estudiantes a llevar toda su energía positiva a Ecuador, así lo afirmó Elis Solano, una joven perteneciente al coro.

“En nombre de todos mis compañeros, queremos darle las gracias a todas las personas que nos han acompañado en este proceso. Gracias al Vicerector Álvaro González que nos ha estado apoyando desde que todo esto empezó, y estamos dispuestos a dejar el nombre de la Universidad del Atlántico en alto y por supuesto el de Barranquilla”, anotó la joven estudiante.

El Coro Universidad del Atlántico volará hoy desde la ciudad de Cartagena, con la esperanza de dejar una estampa imborrable en este encuentro internacional, donde entonarán canciones representativas de Colombia y la costa Caribe.