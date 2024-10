A pocos días de que se cumpla un año del fallecimiento de la actriz y modelo vallecaucana Alejandra Villafañe, a causa de un cáncer de seno y en el ovario derecho, su novio Raúl Ocampo, también actor, habló sobre cómo ha sido su duelo por la partida.

Alejandra Villafañe, reconocida por su participación en la telenovela del canal RCN ‘La nieta elegida’, murió a sus 34 años el 21 de octubre de 2023 luego de varios meses de lucha contra la enfermedad.

El actor Raúl Ocampo se sinceró en el pódcast ‘Los Enredados’, de ‘Caracol Televisión’, sobre lo que ha sido este año de duelo. Afirmó que aunque no ha sido un proceso fácil, sí está dispuesto a volver a enamorarse.

Primero manifestó que los grandes amores no siempre son románticos y que a él le gusta disfrutar de ese poderoso sentimiento en varias versiones.

“En una misma vida vamos a tener muchos amores de nuestra vida. Yo tengo a mi mamá como uno de los más grandes, otro es mi papá, Aleja es uno de los amores de mi vida, mi hermana es otra”, expresó Ocampo.

Pero también aseguró que aún sueña con conformar una familia, por lo que no se cierra a darse una nueva oportunidad en el amor.

Raúl Ocampo dice que quiere volver a enamorarse

“Se los juro por Dios que me voy a volver a enamorar y esa persona va a ser un nuevo amor de mi vida (...), se los juro también que proyecto tener hijos, ellos van a ser amores de mi vida, sus hijos, o sea mis nietos lo serán”, sostuvo.

Raúl Ocampo también envió un mensaje de ánimo a las personas que están atravesando por un duelo debido a la pérdida de un ser querido. El actor dijo que no se debe dejar de creer o valorar el amor por el dolor que causa la muerte de alguien cercano, en este caso una pareja.

“Al final, yo mismo he sido mi gran amor durante la vida, entonces, por favor, enamórense de ustedes, de los que están, de los que no, del momento que vivieron, si no les gustó resignifíquenlo y denle una mejor visión, pero esa es en poco la enseñanza, no crean que porque se murió un amor de su vida se murió el amor en su vida o que murió su vida para el amor”, destacó.

Raúl Ocampo dice que Alejandra Villafañe se le ‘manifestó’ después de fallecida

También Raúl Ocampo reveló que, aunque no ha soñado con Alejandra Villafañe desde que ella falleció, sí la sintió “muy cerca” en un viaje que hizo a Hungría.

“Yo estuve en Budapest, a final de año, en Hungría, me fui un mes para sanar. Yo necesitaba no ver las calles por las que caminaba con ella, no ver Chapinero, no ver estas cosas, no ver Cali, Colombia, todo me recordaba a Ale. Nunca fuimos con Ale a Europa, entonces sabía que era un buen destino, porque yo no conocía muy bien esos países”, relató.

“Yo no he soñado con ella, pero la he sentido muy, muy cerca. Una vez alguien me dijo que como son angelitos, a veces botan plumas. Yo tomaba eso con osadía. Yo terminé en Hungría, en aguas termales, me acerco al agua para hablar con ella, yo estaba pensando en algo muy romántico, me arrodillo y comienzo a ver. En agua con azufre no hay vida, no hay gansos, ni patos, ni nada con plumas y no hay gallinas en Hungría.

Yo estaba viendo el agua, miré hacia arriba y dije: ‘No, no se va a formar ninguna nube’, miro así otra vez (hacia abajo) y viene cayendo una pluma en el agua. Ahí yo sentí a Ale y la sentí en esa pluma. Fue una sensación de plenitud, dije: ‘Gracias, cielo, porque así no te sueñe, estás buscando las formas creativas de seguir apareciendo y parchando juntos’”, agregó el actor.