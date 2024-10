El municipio de Baranoa fue muy visitado este domingo por la celebración del Festival del Chicharrón, un evento que cada año reúne a los amantes de esta gastronomía en esta parte del departamento.

La festividad, que se desarrolló en cada restaurante, fue inaugurada por el alcalde de Baranoa, Edinson Palma y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quienes recorrieron los restaurantes locales para disfrutar y promocionar las delicias preparadas con este emblemático plato.

El festival atrajo a un gran número de comensales, que pudieron degustar diferentes variedades de chicharrón, acompañado de yuca, arepas y salsas típicas y otras propuestas como desgranados y lasaña de cerdo.

“Nuestro festival ha sido intenso, pero muy bueno. La verdad es que la acogida que hemos tenido en esta edición número 21 ha sido una locura, tenemos 11 platos innovadores y no tengo más palabras, lo que me queda es agradecerle a los 23 hacedores que participaron en el Festival del Chicharrón”, expresó Edinson Palma, alcalde de Baranoa.

Debido a la afluencia de personas que hubo en el municipio, el alcalde afirmó que trabajará junto al gobernador para mejorar el espacio público en el corredor del chicharrón.

JEISSON_GUTIERREZ

Visitantes de todas partes

Los chefs locales demostraron su creatividad, presentando innovaciones que combinan el chicharrón con sabores modernos, lo que permitió a los asistentes experimentar una explosión de sabores en cada bocado.

“Nunca había probador el chicharrón acá en Baranoa y me pareció delicioso, estaba crocante por fuera, pero tierno por dentro y de sansón muy rico. La verdad me he disfrutado este festival y pareciera como si estuviéramos en carnavales de nuevo”, dijo Omar Barona, turista caleño.

JEISSON_GUTIERREZ

Barranquilla estuvo presente en la degustación del chicharrón, Loraine Barreto contó cómo estuvo su chicharrón. “Yo vine a Baranoa a probar los chicharrones porque una amiga me recomendó venir al festival. Es municipio del Atlántico tiene buena fama con esto y con justa razón, porque me fue de maravilla, todo estuvo muy rico”.

Durante su recorrido, el gobernador destacó la importancia de este festival para la economía local. “Solo desde el tráfico que hay podemos observar la cantidad de personas que vienen a disfrutar de un buen chicharrón. Además el Atlántico tiene fiesta por todos lados, Polonuevo, Santa Lucía y Baranoa, seguiremos trabajando para que la economía de nuestro departamento siga creciendo” afirmó.

JEISSON_GUTIERREZ

Con la satisfacción de un evento exitoso, el alcalde seguirá trabajando para que los restaurantes de esta zona de Baranoa sigan vendiendo buen chicharrón. “Es genial que muchos hayan venido este fin de semana, pero Baranoa lo que tiene es chicharrón para vender todos los días, las personas pueden venir en cualquier momento, que siempre se encontraras con estos ricos platos”, contó el alcalde a EL HERALDO.