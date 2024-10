Con la reciente confirmación de que Shakira incluirá a Barranquilla en su gira mundial Las mujeres ya no lloran, la ciudad está al borde del éxtasis. Y es que para los barranquilleros es el regreso de su hija pródiga a la tierra que la vio nacer. Sin embargo, mientras las redes sociales arden de emoción, muchos también recuerdan sus visitas anteriores a la ciudad, encuentros llenos de emociones y anécdotas que aún viven en la memoria de muchos de sus fanáticos.

La última vez que Shakira pisó suelo barranquillero fue en 2018, cuando fue la encargada de inaugurar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquella noche, aunque cargada de expectativa, dejó a muchos con sentimientos encontrados. Tras una larga espera, la estrella solo interpretó tres de sus éxitos: Me enamoré, Hips Don’t Lie y La Bicicleta. Fue un recital corto, pero suficiente para hacer vibrar a los deportistas y asistentes que habían llegado con la esperanza de ver en acción a la artista más internacional que Barranquilla ha dado al mundo.

“¡Buenas noches, Barranquilla!” y “¡Quiero verte bailar, Curramba!”, fueron las palabras de la artista cuando terminó de interpretar uno de sus éxitos Me enamoré. A pesar de la brevedad del show, los gritos y la energía no faltaron. Ver a Shakira no es cosa de todos los días, y menos en su propia tierra.

Lea también: Este es el valor de las entradas por cada localidad para el concierto de Shakira

“Estoy feliz de estar en casa. Nada como cantar en mi casa. Estoy orgullosa de que sea la sede de este evento y de mi gente”, expresó la barranquillera.

El inolvidable concierto del 2006 en el Metropolitano

Pero si hablamos de momentos memorables, es imposible no remontarse a 2006, cuando Shakira ofreció un concierto apoteósico en el estadio Metropolitano. Aquel 15 de noviembre, la espera fue larga, pues la cantante no apareció sino hasta las 8:20 p.m., una hora más tarde de lo previsto, para dar paso a su primer invitado, Jorge Celedón.

En un gesto que muchos interpretaron como un homenaje a la cultura costeña, Shakira se rodeó de artistas locales como el Checo Acosta y Los Zuleta, quienes calentaron el escenario con tres canciones cada uno.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. El sonido dejó mucho que desear durante las presentaciones de los invitados, provocando algunas quejas entre el público. Pero todo eso quedó atrás cuando Shakira, con los pies descalzos, salió finalmente a escena para interpretar Estoy aquí. Era el momento que todos habían esperado, y la explosión de emoción fue inmediata.

“Barranquilla me recibió como una madre cuando espera a su hijo”, dijo Shakira emocionada ante una multitud de 50 mil personas que coreaban su nombre. El estadio vibraba mientras ella conectaba de manera única con su gente.

La noche continuó con interpretaciones memorables como Te dejo Madrid, donde demostró su habilidad con la armónica, Inevitable y La tortura, entre muchas otras. Pero el punto culminante llegó cuando, en un gesto cargado de emoción, Shakira llamó al escenario al inolvidable Joe Arroyo. Juntos interpretaron Te olvidé y La Rebelión, logrando un cierre inolvidable que hizo llorar de emoción a más de uno.

Lea también: Shakira llegará con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ a Barranquilla el próximo 21 de febrero

Y como si no fuera suficiente, Shakira, junto a sus invitados, despidió al público con un tema que caló hondo en el corazón de los barranquilleros: En Barranquilla me quedo. Eran las 12:10 a.m. cuando las luces del Metropolitano se apagaron, pero el recuerdo de aquella noche seguiría encendido en la memoria de quienes tuvieron la suerte de presenciarlo.