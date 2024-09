Mónica Andrea Vives Orozco, mejor conocida como Maía, dejó su corazón abierto y dio a conocer detalles de su vida de los cuales no se arrepiente porque de cada uno ha aprendido. Sin embargo, con toda la conciencia y sabiendo las consecuencias indica que se hubiese evitado unos cuantos sin sabores.

Y es que la barranquillera, ha tenido mucho éxitos y alegrías, pero no han venido solas porque también ha enfrentado épocas difíciles, en donde incluso ha perdido tiempo y dinero.

Y no cualquier monto de dinero sino pérdidas millonarias. La niña bonita de la salsa manifestó en el programa Desnúdate con Eva, moderado por la periodista y presentadora española Eva Rey, que en medio de todo su reconocimiento como cantante se ha buscado refugiar en las fiestas, y esto no fue muy beneficioso para ella.

“He pasado por momentos muy bajos, he tocado mucho fondo, he perdido todo, me he quebrado, he sido una persona no grata, he tenido el ego descontrolado, he tenido problemas de rumba, he pasado por todas, he vuelto a mi casa con el rabo entre las piernas”, declaró Maía.

Pero ella misma ha sabido cómo salir de ese círculo vicioso y reconstruirse como artista. “Necesité ayuda cuando me di cuenta de que llenaba con rumba un hueco que necesitaba amor”.

Sus padres siempre quisieron evitar que ella cayera como la mayoría de los artistas en fiestas que no le traían ningún beneficio. “Mis padres trataron de evitarlo, pero cuando yo ya estoy bien me dicen: ‘Hijo pródigo, vuelve a casa’”.

Ese sentimiento de hijos, ya lo pudo sentir con su hija Magdalena, a quien tuvo en el año 2022. Ella cuenta que desde que tiene uso de razón quiso ser madre de una niña.

“Comencé a soñar con un bebé cuando tenía 36 o 37 años. Desde muy pequeña me imaginaba teniendo una hija. A los 25 decía que ‘si tengo una hija, y quiero que sea única, que sea niña, quiero ponerle Magdalena’”, reveló.

Relató que quiere que su hija vea en el entorno donde su mamá está, por eso, decide llevársela a sus compromisos laborales. “Yo la cuido del mundo del entretenimiento porque, energéticamente, muchas veces no es el adecuado, pero trato de que ella esté conmigo en muchas cosas, porque quiero que ella sea plena conmigo”.