El cine francés y mundial está de luto. La muerte del legendario actor Alain Delon a la edad de 88 años ha dejado consternados al mundo del séptimo arte que desde ya se han volcado para recordarlo.

Y, si de cine francés hablamos es imposible no pensar en el Festival de Cine de Cannes, que recordó al actor con un mensaje en sus redes sociales.

“Nunca he actuado en mi vida, en todas las películas que he hecho, vivía mis roles, no los interpretaba”, con esa cita del propio Alain Delon, quien recibió la Palma de Oro Honorífica en el año 2019, empezó el homenaje de Cannes.

“Con la misma tristeza que sienten los cinéfilos de todo el mundo, hemos recibido la noticia del fallecimiento de Alain Delon. Encarnaba el cine francés mucho más allá de sus fronteras, fue la imagen de las triunfantes tres décadas gloriosas, y era de esas personalidades que se dirigían tanto al gran público como a los especialistas, trabajando tanto en el cine comercial como en el de autor”, detallaron.

También indicaron que guardan un recuerdo extraordinario del homenaje que le rindió el Festival de Cannes en 2019, de su emoción, que hizo sentir a toda la sala, y de sus palabras conmovedoras. De esa despedida que le hizo al cine.

La entrega de su Palma de Oro honorífica fue un momento único y privilegiado: la celebración de una de las más grandes estrellas de la historia del cine. También hay que destacar cómo hablaba de manera magnífica sobre los cineastas que lo coronaron: Visconti, Clément, Deray, Melville, Verneuil, Cavalier, entre otros. Era increíblemente respetuoso con sus directores y atento a sus compañeros.

“Aunque hoy estamos tristes por el hombre y por sus hijos, Alain Delon, el artista, perdurará: deja una filmografía deslumbrante y una huella imborrable”, concluyeron.