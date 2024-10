En toda La Gran Manzana, lejos de su amada Curramba, Yolanda Miranda ha hecho de su vida toda una muestra de perseverancia y optimismo. A sus 63 años no solo lleva con orgullo la corona como reina del Carnaval de la tercera edad de Barranquilla en Nueva York, sino que también acaba de alcanzar una meta que ha marcado su vida por más de tres décadas.

El pasado 26 de julio recibió su grado como contadora pública en la Universidad Autónoma del Caribe. Y es que hace 33 años tuvo que abandonar sus estudios universitarios en el octavo semestre, dejando inconcluso su sueño y el de su madre, quien a sus 95 años y con Parkinson nunca dejó de alentarla para que se graduara.

En el 2021 decidió dar un nuevo rumbo a su vida al radicarse oficialmente en Estados Unidos, luego de años de visitas ocasionales. Su llegada coincidió con su nombramiento como soberana de la tercera edad, un título que ha llevado con orgullo, demostrando que la edad no es un obstáculo para alcanzar nuevas metas.

“Yo para postularme mandé un video y no me vieron tan adulta. Es que normalmente la gente piensa que ser adulto mayor es aquel que ya no puede caminar. Al final me escogieron y desde ese entonces he llevado el Carnaval en alto junto con las otras reinas como la infantil y juvenil”.

La encargada de imponerle la banda a Yolanda fue la reina del Carnaval de Barranquilla 2024, Melissa Cure Villa. Gracias a ello ha tenido la oportunidad de participar en eventos como el Desfile de la Hispanidad y la Gran Parada Puertorriqueña.

“Han sido muchísimos eventos donde hemos tratado siempre de dar lo mejor de nosotros y exaltar la cultura de Barranquilla, no dejar por ningún momento nuestras raíces que es lo más importante”.