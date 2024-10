Juan Madera, además de darle la melodía a ‘La pollera colorá’, considerado el gran himno de la música folclórica colombiana ante el mundo, también se caracterizó por ser un ser humano extraordinario que siempre estuvo para sus colegas.

Así lo afirma su ahijado, Juan Piña, quien pudo compartir a su lado muchas experiencias, y quien no dudó en decir que: “El mejor regalo que me dio mi padrino fue internacionalizar nuestra música con ‘la pollera colorá’.

Piña contó que Juan Madera llega a San Marcos cuando tenía 28 años y se enrola en la banda fundada por su padre Juan De la Cruz, y desde entonces surgió una fuerte amistad que lo llevó a ser escogido como su padrino de bautizo. “Yo cuando niño fui muy enfermizo y él al ver que yo estaba a punto de morirme me llevó hasta la iglesia y me abutizó para que Dios me salvara. Incluso a él le debo que me bautizaran con el nombre de mi padre, él le dijo al padre que me llamaría Juan”, cuenta el intérprete de ‘La Tumbacatre’.