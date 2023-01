16 de enero: Día de los Beatles

The Cavern se convirtió en el lugar de peregrinación de los fanáticos de las banda.

El 16 de enero de 1957 The Cavern abrió sus puertas al público por primera vez. Para esa época, John Lennon creó The Quarry Men junto con su amigo Peter Shotton, quien tiempo después abandonó la banda y se unieron Paul McCartney, George Harrison y Stuart Sutcliffe.

Tiempo después, llegó Pete Best, el cual fue reemplazado en 1961 por Ringo Star hasta quedar los cuatro miembros más icónicos: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

En 1975 la banda se disolvió oficialmente debido a la hostilidad creciente que llevó a que no se presentarán ante el público. De hecho, la separación estaba planeada desde 1970 cuando publicaron 'Let it be', el que sería su último trabajo.

Luego del asesinato de John Lennon en 1980, el resto de miembros se reunieron para rendirle un homenaje. Gracias a la importancia que tuvieron alrededor del mundo, en 1988 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll situado en Cleveland, Estados Unidos.