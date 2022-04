12 autores costeños y sus propuestas literarias en la FILBo 2022

Ejercicios de memoria (Debate) - Salomón Kalmanovitz

Con una prosa franca y sin adornos, esta obra consigue un relato de su vida en el que conjuga una especial lucidez para comprender su destino y un gran talento para narrar los hechos, las personas y el país que lo marcaron.

El autor barranquillero realizó estudios de Filosofía y Economía (Bachelor in Arts) en la Universidad de New Hampshire, Durham, Estados Unidos. Además, es Master in Arts en Economía de la Graduate Faculty del New School for Social Research, Nueva York.

Profesor de Economía en la Universidad Nacional de Colombia y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad.

En FILBo 2022: sábado 23 de abril. 6:00 p.m. Salón Madre Josefa del Castillo.

Cómo se hizo el español (Debate) - Carlos Rodado Noriega

A pesar de lo fascinante que resulta la historia del español, se cree que es una materia reservada para filólogos y lingüistas. Este libro se encarga de demostrar lo contrario; está escrito para todos, no entra en tecnicismos ni requiere de conocimientos previos, se lee como un relato sugestivo y posible de alcanzar en el que, a través de palabras, mapas e imágenes, reconstruye la formación y evolución de nuestra lengua.

Rodado, es un autor sabanalarguero, es ingeniero civil de la Universidad Nacional, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y Ph.D en Economía de la Universidad de Michigan.

Actualmente es miembro de las Academias Colombiana de la Lengua, de Historia, de Historia de Cartagena, de Historia de Barranquilla, de Ciencias Económicas y presidente de la Academia de Estudios del Caribe.

En FILBo 2022: viernes 29 de abril. 6:00 p.m. Salón José María Vargas Vila.

Mujer incómoda (Lumen) - Vanessa Rosales

La autora recoge en estos ensayos vivencias y reflexiones personalísimas sobre sus inquietudes más genuinas, basadas en la experiencia de ser mujer y siempre desde los cuestionamientos y la incomodidad.

Sobre la autora: Escritora y crítica cultural cartagenera. Es historiadora de la Universidad de los Andes, cursó un máster con el diario La Nación, y tiene una maestría en Estudios de Moda de Parsons The New School for Design de Nueva York.

Se ha especializado en historia y teoría del estilo y la estética desde la perspectiva feminista, así como en la historia de las mujeres y la construcción social de lo femenino.

En FILBo 2022: domingo 1 de mayo. 6:00 p.m. Sala FILBo C.

Lascivia (Montena) - Eva Muñoz

Christopher Morgan está al mando y cree tener todo claro, pero las tentaciones desencadenarán un torbellino de pasiones soltando el tipo de llama que hace arder a aquellos que se hacen llamar amantes.

La autora monteriana, es una de las últimas estrellas de Wattpad donde ha conseguido hacerse un nombre propio dentro de la comunidad de la plataforma gracias a la saga Pecados Placenteros que cuenta con más de 200 millones de lecturas. Eva escribe como ama, con pasión.

En FILBo 2022: domingo 1 de mayo. 5:00 p.m. Auditorio José Asunción Silva.

¡No me midas! (Uninorte) - Mónica Borjas y Adriana Pineda

Es una obra que visibiliza un reclamo de los niños y niñas por una evaluación que no los compare con otros, que no los identifique con un número o una calificación. La evaluación en la educación infantil debe ser formativa contribuyendo al desarrollo pleno y feliz de los individuos.

Este libro, que hace parte de la Colección escenarios para la infancia del Instituto de Estudios en Educación (IESE) de la Universidad del Norte, plantea la necesidad de fortalecer el sentido de la evaluación en la educación infantil como acompañamiento y comprensión del desarrollo integral de los niños y niñas, y fuente para la toma de decisiones del maestro con miras a fortalecer sus experiencias pedagógicas.

En FILBo 2022: jueves 21 de abril. 11.00 a.m. Pabellón 3, piso 2 stand 134.

El Prado. En busca de la ciudad jardín en el trópico (Uninorte) - Yalmar Vargas y Rossana Llanos

Este libro recoge una traducción de los informes y bitácora de viaje que el ingeniero estadounidense Ray Floyd Weirick redactó a principios del siglo XX y que sirvieron de inspiración y referentes para que la Compañía Urbanizadora Parrish empezara las obras de construcción del barrio El Prado en la ciudad de Barranquilla.