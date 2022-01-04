Country Golden Night

Alberto Dávila, Lorena Castro, Merce de Dávila, José Dávila A., Jose Dávila M. y Maryellen Martínez.
Carlos Náder, Maritza de Náder, Fernando Maldonado, Pilar Vega, Rania Arias Náder, Mónica Náder y Paul Eagles.
Catalina Abello, Pablo Abello, Katherine Gallagher, Camilo Abello y Juan Camilo Abello Jr.
Claudia Abuchaibe, María Beatriz García, Adriana Osío, Katherine Gallagher, Martha Lafaurie, María Carolina Badel y Mariana Gómez.
Clifford Escaf, Jessica Certain y Clifford Escaf Jr.
Jaime Pineda, Ana Balza, Melissa Pineda y Diego Cuervo.
Lucía de Quin, Carlos Quin, María Andrea y Valentina Quin.
María Fernanda Vélez, Luciana Mejía Vélez, Hugo Mejía Cuello, Luz Mary Salazar y Eduardo Salazar.
Rafael Vásquez y Marilucy Fernández De Castro.
Stephanie Chegwin y David Chahín.
Valeria Dávila y Rania Arias.
Vera Álvarez, Carlos Montaño, Mónica de Chegwin, Walter Chegwin, Juan Pablo Figueroa, Shirley Chegwin, Melissa Chegwin y Roberto Montaño.