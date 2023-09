¿Qué hacer para prevenir una afección de columna por sedentarismo?

Comúnmente, la hernia de disco -abombamiento o salida del contenido discal dentro del canal raquídeo- es una de las causas potenciales del dolor lumbar, consecuencia de la pérdida de elasticidad e hidratación del disco intervertebral. No obstante, cuando no existe un déficit motor o sensitivo importante y se logra controlar el dolor, se realiza tratamiento no invasivo (reposo, medicación y rehabilitación).

De hecho, sólo el 10% de los pacientes con hernia discal requieren cirugía. De acuerdo al especialista, otros síntomas de la hernia discal comprenden dolor irradiado al muslo y la cara posterior de la pierna, hormigueo y debilidad de la pierna.

Frente a esta situación, la Clínica del Country ha venido adelantando la iniciativa “Vivir nos mueve” con el propósito de invitar a los colombianos a moverse por su salud y bienestar, para que así puedan continuar disfrutando sin dolor de aquellas actividades que los llenan de vida.