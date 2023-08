No solo que se te hinche el intestino: riesgos de tratar el SIBO con TikTok

"Ahora todas las jóvenes que no tienen la tripa plana, que somos la mayoría, se lo achacan al SIBO", y entonces empiezan a "hacer restricciones alimentarias muy importantes. Y claro, la tripa baja, pero porque no comes". Además, "a todos se nos hincha la tripa después de comer. Así que si no comes, pues tampoco te hinchas", advierte.

El diagnóstico de SIBO se hace mediante endoscopia o con el conocido como test de aliento, nada invasivo, cómodo y accesible, disponible incluso por Internet a un precio que ronda los 60 euros; sin embargo, deja unas cifras de falsos positivos nada desdeñables.

En el resultado de la prueba influye lo que se ha comido antes, si estás estreñido o con diarrea, si has respetado los tiempos o si te has movido demasiado, pero muchos no lo saben.