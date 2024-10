Sobre consumir mucha carne de cerdo hay diferentes mitos que se ha creado la sociedad a lo largo de los años, pues consideran que es un alimento nocivo para la salud.

Sin embargo, estudios han demostrado que no es peligroso para la salud y contiene nutrientes esenciales para una alimentación balanceada.

Esta proteína aporta nutrientes vitales que benefician el bienestar físico, y le aporta vitaminas y minerales. MSD Salud Animal en Colombia señaló que es una de las proteínas más consumidas por los colombianos.

“La proteína porcina, un pilar en la cocina colombiana, ofrece una serie de ventajas nutricionales que la convierten en una elección valiosa para una dieta equilibrada. Este alimento no solo enriquece las comidas con su sabor distintivo, sino que también aporta una variedad de nutrientes esenciales que favorecen la salud general”, dijo.

También explicaron que hay muchas razones para consumir carne de cerdo e incluirla en la dieta diaria, porque es rica en nutrientes, pues tiene vitaminas y minerales como la tiamina, la niacina, la riboflavina, la vitamina B6, B1 y el zinc.

Puede prepararse en varios platos, por lo que tiene una gran diversidad en la cocina. Lo puede hacer en el desayuno, almuerzo, o cena.

Asimismo, la carne de cerdo proporciona una buena cantidad de energía, lo que la hace ideal para personas activas y deportistas. Además, con la compra de carne de cerdo apoya a los productores colombianos.

Juan Felipe Giraldo, gerente nacional de ventas para las Unidades de Porcicultura, Avicultura y Acuicultura de MSD Salud Animal en Colombia, detalló que: “Destacamos la importancia de aumentar el consumo de carne de cerdo en Colombia. Este alimento proporciona nutrientes esenciales que apoyan una dieta equilibrada y, al mismo tiempo, impulsa la economía local”.

El consumo de cerdo en Colombia aumentó en el 2023 con la producción de 564.778 toneladas, por encima de las 526 mil toneladas reportadas en 2022, indicó Porkcolombia- FNP.

Con respecto al consumo de la manteca de cerdo, Eat this, not that, comentó que: “Es un ingrediente no procesado, lo más natural posible, y no contiene grasas trans. Aunque debe consumirse con moderación, la manteca de cerdo tiene menos grasas saturadas que la mantequilla y el aceite de coco”.