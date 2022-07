Ya es oficial: ¡Carlos Bacca regresa a Junior!

No es un deseo, no es especulación, no es humo. Es completamente real y oficial que Carlos Bacca vuelve a Junior. El equipo rojiblanco y su accionista, Alejandro Char, hicieron el anuncio este martes.

Bacca estará atado al equipo de sus amores durante dos años. Firmará el contrato después de practicarse los exámenes médicos.

“¡Los ídolos siempre vuelven a casa! El goleador porteño, Carlos Bacca, vestirá otra vez los colores del ‘Tiburón’. Esta gran contratación es una realidad y vamos todos a llenar el ‘Metro’ para apoyar a nuestro equipo del alma. ¡Bienvenido nuevamente, crack!”, confirmó Alejandro Char en su cuenta en Twitter.