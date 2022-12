“Tiene que haber cambios radicales”: Wálmer Pacheco

No quiso hablar mucho. Tampoco buscó excusas. Aunque fue uno de los jugadores más regulares que tuvo Junior a lo largo del año, Wálmer Pacheco no se saca responsabilidad por el desastroso año que tuvo el conjunto rojiblanco.

“Estamos tristes. Sabemos que no cumplimos con los objetivos. No queríamos esto, no queríamos defraudar a la gente que siempre viene a apoyar de corazón. Esto es fútbol. Ya toca pensar en el 2023 y ver qué decisiones se toman”, manifestó el marcador de punta derecho.

El futbolista dijo que este semestre no hay que “calificar nada” puesto que los resultados están sobre la mesa.

“No hay que calificar nada, los puntos lo dicen todos. Da tristeza que Junior, siendo un equipo grande, esté como esté. Tiene que haber cambios radicales, debemos sentir la camiseta, saber en qué club estamos y a qué vinimos a Junior. Queda es seguir trabajando”, concluyó.