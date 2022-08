“Ustedes están esperando la sangre, pero yo estoy firme”: Juan Cruz Real

Las alarmas se prendieron ayer en el mundo Junior por una reunión que había en la casa de Fuad Char, accionista del equipo, en la que estaban presentes Alejandro Arteta, presidente del club, Héctor Fabio Báez, gerente deportivo, y el entrenador Juan Cruz Real.

Sin embargo, y de acuerdo a lo que dijo el mismo estratega argentino, esto fue algo de “rutina” que se hace cada semana.

“Todos los lunes hay reunión normal, es de protocolo. Yo trabajo para el club, debo reportar todo lo que hicimos. Se habló del partido, lo que debemos mejorar y demás. Ustedes están esperando ahí la sangre. Yo estoy firme, si hay algo que yo tengo es mucho empuje, trabajar por lo mejor para el club y darle para adelante. Estas reuniones son siempre”, expresó el orientador a la salida de la casa de Fuad.

“Siempre hacemos análisis en todos los partidos. Tenemos que buscar el otro juego. Esto se hace siempre, así como cuando le ganamos por tres goles a Nacional, esos días también nos reunimos para mirar cosas que se pueden seguir mejorando”, agregó.

Juan Cruz Real continuará como entrenador de Junior. El argentino aseguró que solo fue "una reunión protocolaria" como las hace todas las semanas. pic.twitter.com/amrRTXpydw — DeportesEH (@DeportesEH) August 8, 2022

El estratega, que sufrió una dura derrota el pasado domingo 2-1 ante Once Caldas en un estadio Metropolitano repleto en el día del cumpleaños 98 del club, explicó si le habían pedido algo puntualmente en la charla que tuvo con parte de los dirigentes.

“Si hay algo que tengo con esta junta directiva es agradecimiento por creer en el proyecto que tenemos. Segundo es la comunicación y la forma de hablar. Claro que la gente está molesta, porque cuando no se cumplen los objetivos eso causa molestia. Yo estoy tranquilo, hace una semana atrás éramos todos unos fenómenos y ahora es normal que la gente después de haber ido a un estadio y tener un gran ambiente, es obvio que esté molesta”, manifestó el técnico.

“Lo único que me tiene dolido es que no ganamos. Tengo un informe de 28 hojas de las estadísticas del juego, que tal vez no sirvan mucho porque perdimos, pero que muestra que fuimos superiores en el partido”, complementó.

Juan Cruz Real explica que casi siempre se reúne con los directivos de Junior. pic.twitter.com/us2OBBK9Dt — DeportesEH (@DeportesEH) August 8, 2022

El entrenador, de 45 años, también fue consultado sobre si se había tocado algún nombre para reforzar o no al plantel rojiblanco en esta ventana de contrataciones de jugadores sin contrato que se abre en Colombia.

“Siempre estamos mirando nombres, pero concretos no tenemos nada”, apuntó el DT.

El timonel Juan Cruz Real, que fue muy cuestionado por parte de la afición rojiblanca por caer en casa ante los de Manizales y por el flojo rendimiento del equipo cuando juega de visitante, estará dirigiendo al onceno currambero el próximo sábado, cuando este se enfrente, a partir de las 7:45 p.m., al Independiente Medellín, por la séptima fecha de la Liga II, en el Metropolitano.