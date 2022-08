“Todo esto es gracias a los jugadores, porque creen en una idea”: Cruz Real

Aunque logró un importante resultado al clasificar en la Copa Colombia, se le vio tranquilo.

Juan Cruz Real elogió a sus dirigidos por el partido ante Nacional y dijo que de a poco se ven “mejor”.

“Todo es gracias a los jugadores, porque ellos creen en la idea. Llevamos ya siete u ocho meses de trabajo y eso se acumula. Para jugar como lo hacemos debemos estar bien atléticamente, pero también coordinados. En el fútbol de hoy hay que doblarse mucho para adelante y para atrás. Pero todo se debe a la predisposición de los jugadores, sin eso, es muy difícil. Tengo una buena nómina, pero sobre todo muy buenos profesionales, que están dispuestos a aprender, que aunque hayan ganado cosas, tienen la capacidad de aprendizaje, de querer seguir ganando. Tenemos como objetivo ganar algo este semestre, vamos en busca de eso. Debemos seguir mejorando, el techo está lejos, no tenemos que creernos nada, no hemos ganado nada. Debemos seguir trabajando con humildad”, manifestó.

“Quiero hacer un reconocimiento a mis futbolistas, porque hicieron una serie muy seria. Nos hubiese gustado ganar el partido, al final no pudimos, pero se jugó un partido serio y gracias a Dios se pudo pasar a la semifinal. Son partidos difíciles, Nacional es un equipo difícil. Cuando en el partido hay muchas faltas, se corta. Después hay situaciones como las del córner. Hubo muchas amarillas, son juegos picantes, difíciles. Nosotros tratamos de jugar en todo momento. Fuimos merecedores de ganar el partido, al final hubiésemos querido ganar, pero no se dio”, agregó.

El estratega, de 45 años, habló del sistema que viene utilizando en los últimos compromisos.

“Es una estructura que venimos repitiendo los últimos partidos, que nos da la posibilidad de poder jugar así. Ellos salieron con un envión importante, pero después fuimos poniéndonos bien en el campo y terminamos dominando. El trabajo de Pacheco e Hinestroza es importante, pero es importante lo de todo el equipo. El grupo ha ido encontrado una solidez, está más coordinado, más claro en lo que tiene que hacer. Mañana debemos levantarnos y pensar que tenemos que mejorar. Estamos conformes con poder haber pasado la serie”, analizó el orientador.

El argentino tampoco quiso polemizar mucho en el tema del arbitraje de John Hinestroza, quien tuvo una polémica actuación.

“Hacía 41 meses que Hinestroza no le pitaba a Junior por situaciones que el club en su momento reclamó. Ahora mirando bien, hubo jugadas dudosas, pero bueno, no quiero hablar de los árbitros”, expresó el DT.

Al timonel también le preguntaron sobre si llegaría algún otro jugador al plantel en esta ventana de contrataciones, volvió a desmentir a Giovanni Moreno y habló del arribo de Yeison Gordillo.

“En el tema de Giovanni Moreno, que es un gran jugador, el club no contempló la posibilidad que llegara, o por lo menos el club no me dijo nada a mí. Eso me informaron a mí. Hay una ventana de incluir jugadores libres. En el caso de Gordillo es un jugador que el club viene buscando hace tiempo, incluso antes de que yo llegara. El equipo vio la posibilidad de sumarlo y lo hizo. Bienvenido, va a tener que pelear por un lugar como todos y si termina su contratación lo sumaremos al grupo como a todos los demás”, manifestó el técnico.

Por último, el entrenador se refirió al partido de Carlos Bacca y señaló que el futbolista les viene “aportando toda su jerarquía”.

“Lo de Bacca fue muy bueno. Lo conozco en el día a día y debo decir que es un gran profesional. Nos está aportando mucho dentro y fuera del campo. Siempre que la pelota pasa por él nos da cosas. A medida que vaya jugando más partidos va a ir llegando a su máximo nivel. Nos aporta mucho, quiere al club, no vino a pasar el tiempo y estamos contentos con eso”, finalizó.