“Todo estamos tirando para el mismo lado”: Nilson Castrillón

No se cambia por nadie. Nilson Castrillón vive su mejor momento desde que está en Junior. El defensor volvió a ser titular y anotó uno de los goles de su equipo, que goleó 3-0 a Nacional en el estadio Metropolitano.

“Estoy contento por marcar este gol con Junior, agradecido con Dios por esta bendición. La verdad es que lo venía sintiendo. Quiero dedicárselo a mi señora que está en embarazo”, comentó el defensor.

El futbolista, que está actuando como zaguero central en la línea de tres, habló de cómo se ha sentido en esa posición.

“Me he sentido bien en esa posición. Tiempo atrás había jugado de central en algunos equipos. Sé y conozco mucho de esa posición. El profe me está utilizando ahí y lo que quería era aportarle al equipo. Queremos seguir, esto no termina aquí, hay que corregir los errores que se comenten y sabemos que faltan 90 minutos para seguir avanzando”, manifestó el caucano.

El futbolista, que llegó a principios de año al club rojiblanco, se refirió a lo que ha sido su adaptación en el equipo.

“Cuando llegué se sabía de la situación del clima y fue difícil al comienzo. Pero es un tema de adaptación, ya me siento mejor, siento que le aporto más al equipo y espero seguir dándole lo mejor al equipo, con humildad y trabajo. Espero seguirle retribuyendo al equipo y a la confianza del profe”, explicó el deportista.

Por último, Nilson expresó su conformismo por lo que viene haciendo él y todos sus compañeros dentro del terreno de juego.

“En el tema de liderazgo, todos son líderes. Hemos venido mejorando, cada vez nos sentimos mejor. Todos estamos tirando para el mismo lado, que es lo importante”, cerró.