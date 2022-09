“Tengo la espalda bastante grande para salir de esto”: Sebastián Viera

Salió a dar la cara. No se ocultó ni evadió pregunta. Sebastián Viera, capitán y referente de Junior, tomó la vocería por el grupo de jugadores y habló del flojo presente que vive el conjunto rojiblanco, que viene de perder el Clásico Costeño ante Unión Magdalena, en el estadio Sierra Nevada, por la Liga II.

“El grupo está trabajando bien. Estamos con ganas de salir de esta rachita. Va a empezar la segunda del campeonato, tenemos la vuelta de la Copa, un partido vital en el que debemos hacer las cosas mejor y sacar el resultado. Hay que hacer lo que le gusta a la gente para estén tranquilos”, manifestó el golero.

“Cuando recibes un golpe te duele, más cuando no te lo esperas. Nosotros somos un buen grupo, somos sanos, nos ayudamos, un grupo de amigos que tiene el deseo de lograr cosas y que tiene el convencimiento de que lo vamos a lograr. Estamos pasando estos juegos, más que todo de visitante, y ante Unión acá por Copa que pasaron fatalidades. Hemos pasado bastantes bravas y las hemos sobrellevado bastante bien. Nosotros como grupo estamos convencidos de que esa es la idea y de ahí para adelante toca seguir”, añadió.

El golero Sebastián Viera habla de las críticas que ha recibido este semestre. pic.twitter.com/qXSpdQkrkh — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) September 7, 2022

El uruguayo, que recientemente cumplió 600 partidos como ‘Tiburón’, le restó importancia a las críticas que viene recibiendo por parte de la afición por sui rendimiento actual.

“No leo, no escucho, no como de eso, ni de redes sociales ni nada. Yo ya sé lo que me escriben cuando ganamos, cuando perdemos, cuando uno está bien y cuando uno anda mal. Queda es trabajar. Yo no soy el técnico, capaz si lo soy me sacaría. Cuando juego hago lo mejor. Siempre que hay goles miran a Viera, pero tengo la espalda bastante grande para salir de este momento. El equipo va a salir adelante. Yo no como de nada de eso, tengo experiencia, sé cómo es esto, sé cómo se maneja, sé cómo es el fútbol. Si no tuviéramos ganas de trabajar seguramente no saldríamos. La disposición está, las ganas están, de las rachas se salen, las adversidades están todos los días y listo, no hay misterio, esto es fútbol”, expresó el cancerbero.