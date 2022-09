“Soy cabeza dura... me quedo”

“Necesitábamos ganar y no pudimos conseguir eso. Cansado no estoy. Soy cabeza dura, no abandono proyectos. Hay una directiva que toma decisiones y cuando más difíciles están las cosas, más me quedo”.

Cruz Real habló de los cánticos que le dedicó la hinchada. “El descontento del hincha es normal, lo entiendo. Uno pierde la esperanza cuando las cosas están sin posibilidades de poder cambiarlas”, manifestó.

En medio de todo, es optimista de poder encaminar la situación del equipo. “Todo es posible”, concluyó.