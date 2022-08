“Son 180 minutos y solo hay un gol de diferencia”: Juan Cruz Real

Esta vez no sacó pecho porque son uno de los mejores locales. El entrenador Juan Cruz Real asumió la responsabilidad por la derrota de anoche, 1-0 ante Unión, pero expresó que, para él, en el primer tiempo debieron irse “arriba en el marcador”.

“Me parece que en el primer tiempo, en mi opinión, el equipo hizo las cosas necesarias para irse arriba en el marcador. Creamos tres o cuatro situaciones claras y erramos un penal. En el segundo me da la impresión de que el rival se replegó más. Tuvimos ímpetu, pero sin tanta claridad y fue medio a los empujones que atacamos. En el primer tiempo estuvimos bien y ellos tuvieron una que fue gol. Son partidos que no te terminan de salir las cosas como debían ser. Esto es una serie de 180 minutos, vamos 1-0 abajo y solo hay un gol de diferencia”, expresó el DT.

“Yo no creo que el rival nos haya neutralizado, sino que nosotros no fuimos eficaces para finalizar las jugadas. Nosotros somos un equipo grande y nos tenemos que reponer rápido. En la Copa quedan 90 minutos y en la Liga viene un partido ante Tolima en el que también debemos ganar”, agregó.

El argentino, de 45 años, explicó un poco las variantes que hizo en el juego, las cuales no le dieron el resultado esperado.

“Vimos que ellos estaban dejando un lo delantero y quisimos poner un jugador más creativo, que fue Luis, para terminar jugando con dos centrales y tratar de meter más gente por detrás de Carlos y Carmelo, por eso fue la decisión de cambiar. En el caso de Albornoz, Wálmer corrió mucho, estaba degastado y pusimos a Omar para que pudiera desbordar”, comentó el orientador.

Aunque tienen que remontar en el Sierra Nevada, el técnico aseguró que solo pierden por un gol.

“Siempre seré el máximo responsable yo. No queremos perder el clásico. En lo personal sigue siendo una serie de 180 minutos, en la que vamos con un gol abajo. Tenemos la ilusión de ganar la Copa. A pesar de la amargura, yo debo tratar de ver lo que hicimos bien y lo que no hicimos bien, y debemos corregir”, manifestó.

El estratega, que perdió su segundo partido como local en el semestre, dijo que les faltó más claridad en el segundo tiempo.

“Cuando yo hablé en el juego pasado me refería al trámite del partido, después no traducimos eso en el gol. En el primer tiempo el equipo estuvo bien, en el segundo ya estuvo más ansioso y no tuvo claridad. Trato de hacer un análisis del partido independientemente del resultado numérico”, puntualizó.

Por último, el timonel no desconoció que a su equipo le haga falta ganar más partidos trascendentales, pero espera que puedan “mejorar” en ese tema.

“El partido de hoy no es tanto de lo mental. Esas son cosas se analizan. Parte de la jerarquía es ganar en los momentos importantes, y eso no lo podemos ocultar. Seguiremos trabajando en eso y buscarle la vuelta. Por algo estamos en este club y acá hay exigencia y en los momentos que hay que ganar, hay que ganar”, finalizó.