“Siento al grupo comprometido”: Juan Cruz Real

Cuando ingresó a la sala de prensa para dar sus conclusiones del mal andar de Junior, a Juan Cruz Real se le vio tranquilo, sin exaltarse y aceptando la culpa y la responsabilidad que tiene en este duro presente.

“Nosotros seguimos con la misma actitud, con las mismas ganas, la misma disposición que hemos tenido desde el primer día. En un club como Junior se tienen dos o tres resultados que no se quieren, y se generan situaciones incomodas para nosotros y para el grupo. Hay que tener templanza, tener autocritica, ver la realidad, ser razonable con lo que se analiza, no dejarse llevar por la parte emotiva y mejorar para conseguir los resultados”, manifestó el orientador argentino.

Cruz Real, que ha sido muy cuestionado en los últimos días, habló de su continuidad y dijo que él no es el que debe decir si “merece” o no estar como el entrenador del club.

“Yo no soy quien para decir si merezco o no. Eso es como decir, estando fuera de un lugar, que yo merecería estar ahí. Yo llegué a Junior por una decisión de la junta directiva que confió en mí. Los análisis siempre se hacen el final. Yo desde que tuve la suerte de dirigir en Colombia, gracias a Dios, nunca dejé de clasificar al octagonal. Dar un veredicto a la mitad es difícil. Ahora tenemos una serie abajo y debemos darle vuelta para llegar a una final. Yo trabajo conmigo y con mis futbolistas para demostrar por qué estoy acá. Después, todo es opinable. Uno acepta esas cosas y así uno no comparta muchas cosas, las respeta y las acepta, porque todos tienen derecho a opinar”, acotó.

El estratega, que en este semestre no ha ganado como visitante, expresó que siente “comprometido” al grupo de jugadores y que “nunca” dirá nada sobre ellos en público.

“Yo personalmente siento al grupo comprometido y creyendo en lo que estamos haciendo, lo digo sinceramente. No lo digo para salir del paso, lo digo convencido de lo que estamos haciendo. Después hay una realidad de que tenemos que sacar resultados, eso es así. Puertas adentro se hace la autocrítica. Si están esperando que yo salga a decir algo de mis jugadores, se van a quedar esperando, porque yo lo que tengo que decir lo digo puertas adentro. Ahora hay que seguir, sumar un par de victorias en la Liga, que hacen falta, y darle vuelta a la serie en la Copa. Estos son momentos en los que hay que saber gestionar, estas cosas dejan enseñanzas. Yo soy de los que pienso que las tempestades son las que forman el carácter de las personas”, comentó.

Juan Cruz Real y sus dirigidos se alistan para el partido de este sábado, a las 4:05 p.m., ante el Pereira, en el ‘Metro’, por la jornada 11 de la Liga II. Duelo clave para no salir de los ocho.