“Sentí una molestia, pero no es nada grave”: ‘Cariaco’ González

Solo fue un susto y “una molestia”. Nada más. Luis González está bien, no se lesionó, no se perderá la convocatoria con la selección de Venezuela. Después de anotar dos de los goles con los que Junior superó 3-1 a Patriotas, este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la primera jornada de la Liga I 2022, ‘Cariaco’ viajará a su país y se concentrará con el combinado que dirige el argentino José Pékerman.

El extremo y volante venezolano se salió un momento de la cancha y fue atendido por el cuerpo médico después de que chocara fuertemente con el defensa central José Luis Moreno, en una jugada en la que le reprimieron un disparo hacia el arco, cuando el cronómetro marcaba apenas 5 minutos de juego.

“En el momento de definir una pelota que quedó larga, cuando voy a rematar, el jugador de ellos (José Luis Moreno) va a trabar duro conmigo. Yo voy en desventaja porque llevo el pie así (señala con su mano que estaba pateando con el borde interno en el aire), pero no es nada grave, gracias a Dios, porque seguí jugando y todo. Me empezó a molestar la rodilla por dentro, pero no es grave, solo fue una molestia. Más allá del trauma no creo que vaya a pasar nada”, comentó ‘Cariaco’ durante la rueda de prensa que concedió al final del juego, en el estadio, en compañía del técnico Juan Cruz Real.

“Sentí un poquito de molestia, pero tranquilo y contento con el rendimiento del equipo y por quedarnos con los tres primeros puntos en el campeonato”, agregó.