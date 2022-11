“Todavía me pregunto por qué me quité la camiseta”: Sebastián Viera

Ya más en frío, ¿qué conclusiones saca de este partido que fue un festival de emociones?

Un partido atípico. No recuerdo un partido en este semestre en el que recibiéramos tres goles (perdieron 4-2 ante Jaguares y 4-0 ante Unión de Santa Fe en el primer semestre). Estábamos 2-0, empatamos 2-2, lo pusieron 3-2, luego se igualó 3-3, nos quedamos con nueve hombres, me expulsan a mí… lamentablemente nos vamos sin nada en un partido en el que hicimos tres goles y nos pudimos haber ido con un punto al menos.

¿Qué mea culpa hace de la tarjeta roja que usted recibió?

Obviamente la mía fue diferencial. Quedaban cuatro minutos, y obviamente influyó, pero bueno, qué le vamos a hacer.

¿Le ganó la emoción?

No. La primera amarilla, no fue una amarilla… es más, me la sacó el árbitro en un segundo. No había hecho tanto para una amarilla. No la retuve tanto en el momento. Seguí jugando tranquilo. Después, cuando cobran el penal, lo voy a patear. El árbitro revisaba el VAR y yo nada más estaba pensando: ‘cómo voy a patearlo’. Vi que era el minuto 90, y puse la pelota (en el punto blanco). De verdad, nada más pensaba en cómo iba a patear ese penal. Sabía que era lo último. Hago el gol, y festejo, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza, antes de patear el penal o después, que tenía tarjeta amarilla. Me había olvidado por completo.

Fue algo espontáneo. No pensó la celebración de antemano…

No. Ni siquiera. No pensaba en cómo festejarlo ni nada. Solo pensaba en meter el gol porque era lo último del partido. Fue una reacción sin pensar, una reacción de la que caigo en cuenta cuando me acerco a la zona técnica y Héctor Fabio (Báez) me dice que tengo amarilla. Allí recién se me cae la ficha a mí y me doy cuenta de que tenía tarjeta y que me iban a expulsar. Fue algo rápido que no lo pensé, lamentablemente. Nunca lo tuve presente. Pensé en otras cosas, menos en eso.

La sensación que da es que sus compañeros y los del banco de suplentes sí se dieron cuenta de inmediato. Y muchos de los que veíamos el partido por televisión también reaccionamos y dijimos: lo van a expulsar. ¿Yesus Cabrera no fue el primero en avisarle? Se vio como desesperado por alertarlo.

Que yo recuerde fue Héctor Fabio. Además, yo nada más estaba pensando en anotarlo. Cuando estaban en la revisión del VAR, el profe me dice que lo patee, yo le digo: sí, lo pateo yo. En lo único que pensaba era en patear el penal y hacerlo, en cómo engañar al arquero, porque estaban ‘Pecoso’ Correa y Jhonny (Vásquez), que me conocen y saben cómo pateo. Me encerré en lo del penal y no pensé en el festejo.