“Hace un tiempo que venimos a la altura y jugamos de igual a igual”: Viera

El arquero y capitán Sebastián Viera, figura en el triunfo ante Santa Fe, no ocultó su alegría por la respuesta que dio Junior en Bogotá para obtener la clasificación a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2022.

El cancerbero uruguayo resalta el hecho de haber vuelto a ganar, luego de cosechar dos derrotas consecutivas (frente a Fluminense, en la Copa Sudamericana, y Cortuluá, en la Liga).

“Contento porque se ganó, era importante para nosotros. Teníamos el objetivo de pasar de fase. Veníamos de dos derrotas, así que no podíamos perder otra vez. Esto reconforta al grupo", expresó el cancerbero uruguayo, que llegó a 500 partidos con Junior por torneos Dimayor (446 por Liga, 48 por Copa y seis por Superliga).

“Contento de estar en Junior y orgulloso de alcanzar esta cifra de partidos. No importa el tiempo que lleve, a mí me da credibilidad el día a día, por eso me esfuerzo. Sé dónde estoy, sé la responsabilidad y la exigencia”, expresó.

Viera destacó al actitud que mostró Junior en la altura de Bogotá, una plaza complicada en el pasado. Criticó el estado del campo, deteriorada por la fuerte lluvia que cayó este miércoles en la capital del país.

“Hace un tiempo que venimos a la altura y jugamos de igual a igual. En este campo no se podía jugar, estaba muy blando. Lo importante es que ganamos, se anduvo bien y no nos hicieron goles”, afirmó.

El capitán rojiblanco reconoció que Junior no hizo una buena primera parte, pero destacó dos cosas, una, el haber dejado el arco en cero cuando el dominio era cardenal, y dos, la mejoría mostrada en la segunda parte.

“Tuvimos que corregir lo que no hicimos en el primer tiempo. Ellos agarraron los espacios y nos complicaron, menos mal estuvimos bien. Estamos para eso, para responder. Después nos agrupamos mejor y salimos adelante”, dijo.

“Lo importante es que cuando el equipo no se encuentra, podamos mantener el cero en el arco. Teníamos la tranquilidad de que con el 1-0 bastaba y sabíamos que arriba tenemos jugadores muy efectivos”, agregó.

Por último, Viera se mostró satisfecho con el buen momento que vive Junior, pero mantiene los pies sobre la tierra, sabiendo que aún no han logrado nada.

“Contento del buen momento, pero debemos mantenerlo hasta el final del campeonato. En Junior solo vale ser campeón”, concluyó.