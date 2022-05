“Pido disculpas a la gente, soy el responsable de todo”, Cruz Real

Juan Cruz Real no buscó muchas excusas para lo que fue la humillante derrota 4-0 de Junior anoche contra Unión de Santa Fe, resultado que dejó eliminado al conjunto ‘Tiburón’ del torneo internacional.

“Pedirle disculpa a la gente, a la que nos apoyó. Es una noche triste, queríamos clasificar. No nos salió nada, creo que el primer tiempo fue raro de explicar, las cosas no se dieron. No acertamos un penal, estábamos para el 2-1 y recibimos el tercer gol. Pido disculpas a la gente, soy el responsable de todo. Hay que poner la cara, más yo como conductor y acá es donde debo mostrar cómo conducir”, manifestó el técnico, que no buscó muchas excusas para la actuación que tuvo su equipo.

Eso sí, aunque en el papel el conjunto rojiblanco se quedó afuera de uno de lo objetivos del semestre, el orientador no quiso asegurar que fue un fracaso completo esto.

“No sé, la palabra fracasó la ponen ustedes. Habíamos hecho una buena Copa, pero el primer tiempo fue rarísimo. Son noches que no te salen nada a favor y el rival es muy eficaz. Estamos dolidos”, explicó el timonel.

El argentino, de 45 años, cree que la clasificación se perdió este jueves en el Metropolitano, y no en algún otro partido del grupo donde se pudo haber ganado.

“La clasificación se pierde hoy. Llegamos primeros en la zona con un punto arriba, dependiendo de nosotros, necesitando dos resultados. Era una noche en la que no nos salió nada. Tuvimos ocasiones en el primer tiempo, ellos solo dos y les tocó meterla”, manifestó el técnico.

Por último, el estratega se refirió a lo que viene siendo la baja del equipo como local en estos últimos juegos y de cómo hacer para cambiar el chip y concentrarse en la Liga.

“El último partido que habíamos jugado antes de Liga fue ante Oriente y ganamos. La única forma de seguir es poner el pecho, poner la cara, aceptar que no tuvimos una buena noche, corregir lo que tenemos que corregir, hacer autocrítica, no hay mucho más que decir. No cambiaré mi forma de pensar del plantel por lo de hoy”, finalizó.