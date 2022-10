“Comesaña no es un mago, no le echemos toda la culpa a él”: Pacheco

Confía en la clasificación. Víctor Danilo Pacheco, ídolo indiscutido de Junior, se mostró optimista en que el conjunto rojiblanco pueda clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

“Está sabrosa esa definición, está candente todo. Ahora tiene más posibilidades Junior. Anteriormente los hinchas estábamos negativos. Sí, se depende de otros, pero lo importante es que el equipo gane. Sabemos que Millonarios, que era uno de los favoritos, ya está en una posición incómoda y debe ganar. El fútbol colombiano está interesante. Ojalá que Junior haga su tarea y ya después se verá la clasificación”, comentó el ex jugador en conversación con EL HERALDO.

‘Pachequito’, campeón en dos oportunidades con la institución currambera, dijo que la irregularidad por la que atraviesa el ‘Tiburón’ no es toda culpa de Julio Comesaña, pues él no “es un mago”.

“No es que sea Comesaña, no le echemos todo a él, es el fútbol colombiano. El profe no es un mago. Él venía tratando de enderezar las cosas que como hinchas no queríamos. Ya se le ganó a Cortuluá, que era importante hacerlo. Ahora la otra tarea, que no es fácil, enfrentando a un rival que no se juega nada y que quiere terminar bien el torneo. Junior, como siempre, tiene la necesidad de ganar y de estar en los ocho. Ojalá se puedan recuperar los jugadores que están lesionados, que el profe tenga de dónde escoger y se pueda lograr el resultado”, apuntó el ex deportista.

El oriundo de Suan también dijo que en esta Liga es difícil todo y puso el ejemplo de Millonarios, que actualmente atraviesa por un gran bache futbolístico.

“Es difícil todo. Hace un mes decían que la Liga era muy pequeña para Millonarios y hoy miramos que Millonarios está al borde de quedar eliminado, el fútbol es así. Junior arrancó bien, tuvo tropiezos, pero ojalá se mantenga. Queremos que los muchachos estén a la altura del equipo que están representando y ganar, simplemente eso y ver si nos alcanza”, expresó el ex hombre de la selección Colombia.

Por último, Víctor Danilo habló del juego de vuelta de la final de la Copa Colombia que tendrán el próximo miércoles Junior y Millonarios, en el estadio El Campín, de Bogotá.

“Hablamos de que Millonarios no viene bien, de que Junior no es regular, pero son finales. Son partidos en los que la mayoría se olvida de que hace un mes o tres o cuatro fechas de que Junior no viene bien, eso se olvida, porque hay que demostrar todo en el campo para ganar el título”, finalizó Pacheco.