“No tenemos otro mañana, debemos traer los tres puntos”: Carlos Esparragoza

Juan Cruz Real sorprendió y apostó por él, y le respondió. Carlos Esparragoza fue una de las grandes novedades en el equipo titular de Junior el pasado sábado en la victoria 2-1 contra Millonarios, en el estadio Metropolitano y fue de los puntos altos del equipo barranquillero.

El volante ya había sido inicialista en algunos otros juegos – sobre todo con el equipo alterno- y su titularidad sorprendió a varios. Sin embargo, el jugador no desentonó y se destacó.

“Ha sido un esfuerzo grande. Para mí llegar acá y encontrarse con estos jugadores no fue fácil. Ganarse un puesto acá fue complicado. Pero esforzándome, trabajando, me he podido ganar el puesto y las oportunidades que me ha dado el profe he tratado de aprovecharlas al máximo”, manifestó el centrocampista.

“Mi principal función era ayudar a Didier en la labor defensiva y después que me soltara a jugar, con confianza. Tenía que tapar también a Macalister (Silva) y a Larry (Vásquez), para que no se movieran a las espaldas de Didier (Moreno)”, añadió.

El futbolista, que está en el cuadro rojiblanco desde principios de año, dijo que el haber jugado tanto tiempo en la B le ha servido para adaptarse más rápido al club.

“He tenido bastante experiencia en la ‘B’ y eso me ha ayudado a llegar con motivación y experiencia acá. Las veces que he jugado lo he tratado de aprovechar y el trabajo que vengo haciendo lo hago con consciencia. Hay que seguir echando para adelante”, explicó el joven deportista.

“Trabajo día a día. Gracias a mis compañeros también he podido resaltar en los partidos. Esto es grupal e individual. El trabajar duro día a día y por la ayuda de mis compañeros es lo que me tiene así”, agregó.

El centrocampista, de 23 años, contó cómo vivieron ese gol agónico frente a los capitalinos en el ‘Metro’.

“Para nosotros fue algo impresionante, porque nos empataron en los últimos minutos del partido. No sé qué podría decir si no hubiésemos sacado ese resultado, porque eran tres puntos indispensables. Fue algo único, un desahogo de haber ganado el partido así”, señaló.

Por último, Carlos aseguró que no “hay otro mañana” cuando se midan ante los capitalinos el próximo miércoles, a partir de las 6:15 p.m., en El Campín, por la cuarta fecha del cuadrangular A de la Liga.

“Para eso trabajamos, para poder llegar al Campín para sacar esos puntos que son importantes para clasificar. Estamos trabajando, trataremos de hacer las cosas de la mejor manera y sacar el resultado. Tenemos que tener la misma confianza que tuvimos acá para buscar el partido, porque no tenemos otro mañana, tenemos que traer esos tres puntos. Debemos plantear un buen juego, hacerlo de buena manera para contrarrestar las virtudes de ellos y traernos los puntos a Barranquilla”, finalizó.