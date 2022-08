“No estoy ni preocupado, ni apenado”: Fredy Hinestroza

No se apena, ni tampoco se esconde. Fredy Hinestroza habló luego de la caída 2-1 de Junior ante Once Caldas y dijo que no se siente “preocupado” por el resultado que se dio.

“Once Caldas estaba bastante replegado, incluso Nacional y Santa Fe hicieron lo mismo. Hoy estamos hablando de lo que no hicimos porque perdimos. Yo no estoy preocupado ni apenado con nadie, porque considero que entrego todo de mí y por eso no le agachó la cara a nadie. Once Caldas llegó dos veces y nos hicieron los goles, así es el fútbol”, expresó el volante con resignación.

El futbolista, que cometió el penal que terminó en el primer gol del equipo visitante, explicó a lo que intentó jugar el equipo en el campo.

“La idea de nosotros es ser un equipo intenso, sobre todo de local, aprovechar el clima de nosotros. Es diferente ser un equipo que tenga pausa, a ser uno que tenga ritmo con el balón, que es lo que tenemos nosotros. Hoy no nos acompañó el resultado, pero todo el partido estuvimos encima”, acotó el jugador.

Por último, el extremo le envió un mensaje al hincha, que llenó el estadio Metropolitano en el cumpleaños 98 años de la institución currambera.

“Hoy estaba muy feliz porque llenaron el estadio, eso lo queremos ver siempre. No es que se llene el Metropolitano cuando haya un juego especial, Junior es grande y debe llenar siempre el estadio. Estoy feliz porque se llenó el estadio, pero no estoy apenado porque lo entregué todo de mí”, cerró.