“Muchos son talentosos, pero de la cabeza no tanto”: Nelson Reyes

En medio de toda la fiesta futbolera que se vive en el mundo por el Mundial de Qatar 2022, Junior empezó a aprovechar el tiempo libre que tendrá hasta que empiece la nueva Liga para hacer algunos cambios en su nómina y en la parte de las inferiores.

Una de esas variantes era un secreto a voces, pero este lunes se hizo por fin oficial. Se trata de la llegada de Nelson Reyes, quien es el nuevo director de las Divisiones Menores del equipo.

“Estoy muy contento de estar en esta gran institución. He tenido conversaciones con Fuad Char y Arturo Char. Tengo expectativa de sumar acá. Queremos seguir creciendo. Mañana (martes) tendré el primer encuentro con los entrenadores”, expresó el técnico en su presentación oficial en la sede administrativa del club.

“Hay una gran ventaja y es que yo me conozco con varias personas desde hace tiempo. En el fútbol nos conocemos todos. Es un tema de reforzar el proceso. El momento de las decisiones llegará después de que se haga una evaluación”, añadió.

El estratega, que tiene bastante experiencia en el mundo de las juveniles, se refirió a la controversia que ha existido por no ser alguien de acá de la Costa, algo a lo que le restó importancia.

“Estuve con Sporting Cristal de Perú y decían que por qué un colombiano allá. Acepto que haya controversia por el regionalismo, pero soy convencido de que el sentido de pertenencia no es solo por el tiempo que se ha durado”, apuntó.

“Cuando hay especulaciones no hay certezas. Llevo pocas horas en la institución. Voy a aportar un grano de arena en el equipo para mejorar los distintos procesos. No vengo con ningún entrenador para reforzar las divisiones. Mi reto es mejorar el rendimiento de todo. Tengo tíos, primos junioristas, mi esposa también tiene familiares acá. Me siento a gusto acá. Tengo 20 años de experiencia. El proyecto es a corto, mediano y largo plazo”, complementó.

El orientador explicó un poco cuáles son esas premisas que tendrá su proyecto en el conjunto ‘Tiburón’.

“Hay tres pilares: el primero son las canchas. En Bomboná hay cinco canchas que difícilmente la tienen los otros clubes, pero hay que mejorar. Los gimnasios hay que mejorarlos. Hay que buscar los talentos y capacitar a los técnicos”, manifestó.

“La propuesta es clara. Vamos a trabajar con todas las bases. Tenemos un gran aliado estratégico que es Barranquilla FC. Estamos hablando que las edades son desde 11 años hasta 21 años, para que se terminen de madurar los jugadores”, analizó.

Por último, Nelson se refirió a la posibilidad de empezar a nuevas ‘joyas’ de la cantera de la institución barranquillera.

“Siempre se está la ilusión de encontrar a un nuevo talento. En Alianza Lima me pedía a un Paolo Guerrero (risas). Yo puedo asegurar un buen trabajo. Vamos a identificar los talentos que hay y potenciarlos y subirlos al primer equipo. Hoy en día se tiene que manejar la data. Vamos a instalar bien el modelo y el perfil del jugador. Nuestra prioridad para buscar jugadores será en toda la costa”, expresó.

“La experiencia me indica que uno tiene que clasificar a los jugadores. La palabra talento se la estamos dando a muchos. Todo eso es relativo. Yo creo en hacer un gran trabajo de captación y en el desarrollo del deportista”. Muchos son talentosos, pero de la cabeza no tanto, entonces la labor es esa, orientarlo bien. Necesito un psicólogo para el desarrollo de los jugadores. Ya fui a ver partidos este fin de semana”, concluyó.