“Si Junior tuviese a un Teo atrás de Bacca, fuese otra cosa”: Narváez

A pocas horas de que Junior se juegue su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga-II, ante Jaguares, en Montería, el ex mediocampista del cuadro rojiblanco, Luis Narváez, en conversación con EL HERALDO, habló de lo apretada que está la tabla.

“Está duro todo. Hay muchos equipos que tienen posibilidades. Hay otros que no se pensaban que iban a estar y ya están adentro. Todos sabemos que para Junior no hay nada imposible y hay que ir hasta el final”, manifestó el ex volante.

El tres veces campeón de Liga con el ‘Tiburón’ se refirió al presente de la institución y aseguró que no tiene una “identidad de juego” definida y por eso le está costando ganar los partidos.

“Ya todos sabemos que para que el equipo tenga identidad debe tener jugadores. Es difícil armar un equipo de buenas a primeras. Tiene buenos jugadores Junior, pero no ha demostrado que tiene identidad de juego. Me recuerda mucho al equipo de 2014, en el que nada más atacábamos con ‘Vlacho’ (Hernández) y (Édison) Toloza, pero que metíamos, que era difícil hacernos goles. Lo importante es que se encuentre una identidad de juego para que se le den mejor las cosas”, apuntó el ex futbolista.

“Junior tiene grandes jugadores. El problema es acoplarse a lo que es Junior, eso a veces para el jugador es difícil. Uno estuvo muchos años aquí y veía jugadores buenos que cuando venían aquí no les iba bien. En este equipo hacen falta un poco más de manejo, más pases, quieren jugar rápido, se necesita a un jugador que haga la pausa. El que mejor anda en Junior es Sambueza. Dios quiera el domingo tenga la posibilidad de que Junior consiga el resultado”, añadió.

El ex jugador, que también jugó en el Unión Magdalena, dio su opinión del presente de Carlos Bacca y dijo que con un jugador como Teo atrás “fuese otra cosa”.

“Tenemos que entender que si Junior tuviera, por ejemplo un Teo atrás de Bacca, fuera otra cosa, porque lo pone mano a mano. Junior no es un equipo que tira paredes. Es muy diferente al equipo que nosotros teníamos, que ya nos conocíamos, tirábamos paredes. Teniendo un jugador como Teo atrás de él sería diferente. Sabemos que Carlos venía sin ritmo, hay que entenderlo. El otro año Carlos de pronto coge el ritmo, el profe lo conoce, me imagino traerá a un jugador que tiene talento detrás del nueve. Ahora tiene que competir con lo que tiene. Este partido no es para jugar bonito, es para conseguir el resultado”, apuntó el ex centrocampista.

Por último, Luis se mostró positivo en las posibilidades que tienen los dos equipos costeños de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

“Está difícil para los dos equipos, pero nada es imposible. Recuerdo que una vez nosotros teníamos que clasificar en Montería ganando y lo hicimos. Junior, como decía Édgar, debes matarlo hasta el final. Todos los barranquilleros queremos que Junior entre y ojalá sea así”, concluyó Narváez.