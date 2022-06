“Juan Cruz Real tiene 100% nuestro respaldo”: Miguel Ángel Borja

Estuvo más reflexivo que nunca. Miguel Ángel Borja tomó la vocería del grupo de jugadores y habló acerca del mal momento que atraviesa Junior, equipo que quedó eliminado de la Copa Sudamericana y que en la Liga colombiana está cerca de quedarse sin jugar la final.

“Ha sido difícil. Sabemos que tenemos un equipo para pelear y creo que lo estamos haciendo. Tal vez estamos un poco ansiosos por un resultado, porque uno sale a buscar un resultado y no juega para divertirse y eso suele pasar. Llevamos dos partidos en los que no nos hemos encontrado. Hay que estar tranquilos y no perder la cabeza, porque lo que se viene es muy importante”, empezó el jugador en rueda de prensa.

El ariete cordobés, que arribó al club barranquillero a comienzos de año, se refirió a las críticas que viene recibiendo por parte de la hinchada y dijo que no es la primera vez que las tiene.

“No es la primera vez. Es normal que cuando el equipo no ande bien señalen de pronto a los que tienen un poco más de experiencia, aunque uno todos los días aprende. Es momento de estar tranquilos, de no perder la cabeza. La cabeza la pueden perder los hinchas, algunos periodistas que son hinchas de corazón, pero nosotros adentro no podemos hacerlo, no podemos darnos ese gusto, porque estamos a tres puntos de Millonarios y muchas Sudamericanas y Libertadores van a venir. No podemos pensar ahora que ya se acabó todo porque no se pasó, porque perdimos 4-0 de local, algo que dolió, pero perdimos porque siempre propusimos, buscamos el empate y nos descuidamos. Queda mucho recorrido, hay equipo. El mensaje que le transmito a la hincha es que nos sigan apoyando, ahora hay que aparecer, cuando todo está bien, todos se ponen la camiseta, pero en estos momentos es que salen los verdaderos hinchas, los verdaderos reporteros que respaldan al equipo. Es momento de apoyar y echar esto para adelante entre todos”, comentó el futbolista.

El hombre de la selección Colombia también le quiso mandar un mensaje a las directivas de la institución, diciéndoles que “estén tranquilas” en este difícil momento.

“Afuera es muy fácil decir que el equipo anda mal, pero nosotros dentro somos conscientes del equipo que tenemos. El mensaje que le transmito a las directivas es que estén tranquilas. Los procesos pasan por este tipo de etapas. Es muy fácil decir que salen siete y llegan siete más, ¿pero el proceso dónde queda? Es muy fácil escuchar a esas voces, con todo el respeto que se merecen los empresarios, que llegan y dicen que tengo a este jugador, a este técnico que es mejor, y llegan y toca empezar de nuevo. Estamos armando una base, el hincha dirá que quiere es ganar, pero así se ganan las cosas importantes. Le decía a un hincha hace poco que Palmeiras invirtió más de 30 millones de dólares para ganar la Libertadores y se demoró más de cinco años, pero ganó dos de seguido. Esto es un proceso, somos conscientes de lo que vivimos, estamos dando la cara, como referente estoy aquí para dar frente a lo que se está viviendo”, comentó el atacante.

Además de hablar su sobre su nivel, el futbolista también dio su opinión sobre los cuestionamientos para algunos de sus compañeros, a los cuales dijo que “apoya siempre” y que está “orgulloso de ellos”.

“El equipo venía bien, pero el fútbol es así, te da golpes que a veces juegan mentalmente en contra. El fútbol no se juega solo con los pies, sino también con la mente y nos ha jugado un poco en contra el tema de la eliminación. Lo de Bucaramanga fue duro, pero el sábado tenemos una final y la vamos a enfrentar como tal. Tenemos un buen equipo y tenemos cómo revertir esto. Le decía a mis compañeros que uno juega en el barrio y que hay amigos que no juegan muy bien a la pelota y uno los banca y los apoya. Entonces, ¿por qué no apoyar a los compañeros que tengo? Estoy orgulloso de ellos y no me van a hacer cambiar mi opinión pase lo que pase. Cuando el equipo ganaba todos se la creían, hay que seguir creyendo ahora y bancar a este equipo”, explicó el deportista.

El delantero, que lleva dos partidos sin anotar, expresó que asume la responsabilidad por esta falta de gol del equipo en los últimos encuentros.

“Contra Nacional se jugó bien, nos faltó matar el partido. Pudimos habernos ido 2-0 en el entretiempo y no lo hicimos. Contra Bucaramanga tuvimos nuestras chances y no las hicimos. Hay momentos en el que el balón no entra. Queremos que el sábado entren esos goles. Yo como cabeza de los atacantes asumo la responsabilidad por la falta de gol, pero vamos a seguir trabajando para mejorar eso”, puntualizó el delantero.

Por último, Miguel Ángel respaldó al entrenador Juan Cruz Real, del que dijo tiene “el 100% de confianza” de parte de todo el plantel.

“Son decisiones que toma la directiva. Todo esto hace del proceso y si queremos ganar cosas importantes hay que aguantar en los momentos difíciles. Sabemos lo que estamos viviendo, pero es hora de seguir apoyando. Los directivos tienen muchos años en esto, saben todo lo que se mueve detrás de eso. Si mucho nos han superado 4 equipos, del resto se ha jugado muy bien. Sé que ahora solo se saben los momentos difíciles, pero yo me quedo con los buenos también. El tema del técnico nosotros estamos tranquilos, hablamos con él desde el primer día que llegó, ayer hablamos con él. Tiene el respaldo total de nosotros, al 100 %, sabemos de las ganas que tiene de sacar al equipo campeón. Perdimos la oportunidad de pasar a la instancia final de la Sudamericana, pero ahora en la Liga dependemos de nosotros, porque ahora a todos los que enfrentamos nos toca volver a jugar con ellos”, finalizó.