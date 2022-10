“A mí me encanta que esté Comesaña en Junior”: Víctor Pacheco

Uno de los invitados al evento de lanzamiento del álbum de Junior fue el recordado jugador Víctor Pacheco, quien no le negó a nadie una foto en el evento inaugural.

‘Pachequito’, que se mostró feliz por estar en las láminas, habló con EL HERALDO sobre el regreso de Julio Comesaña.

“A mí me encanta que esté Comesaña. Si nos ponemos a hablar del profe Julio no vamos a terminar nunca. Lo quiero mucho, como persona me enseñó mucho y es como un padre para mí. Cada vez que viene a Junior a mí me agrada y ojalá que en esta nueva vuelta al club pueda conseguir cosas importantes”, expresó el oriundo de Suan.

Sobre las críticas que ha recibido Carlos Bacca, el recordado futbolista, que fue campeón con el conjunto ‘Tiburón’ en 1993 y 1995, dijo que a los referentes del equipo hay que respetarlos.

“A nuestros referentes, a nuestros cracks debemos respetarlas. Carlos viene de hacer una carrera extraordinaria en Europa y merece mucho respeto. Yo estoy feliz, el hincha está feliz. Regresó nuevamente al club que ama y a medida que pase los entrenos y los partidos se pondrá bien. El que está afuera que hable lo que quiera, pero nosotros tenemos que apoyar a nuestros jugadores”, comentó el ex deportista.

Por último, Víctor Danilo habló del primer partido de la final ante Millonarios y espera que el cuadro rojiblanco pueda llevarse el título de la Copa Colombia en Bogotá.

“Me gustó el partido. Junior demostró que viene mejorando. Todos sabemos la nómina que tiene. Esto es del compromiso que tengan ellos mismos con la institución y la hinchada. Ojalá con lo que se hizo nos alcance para ganar el título”, concluyó.